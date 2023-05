Google presenta el Pixel Fold, su nuevo teléfono plegable inteligente

Google presentó este miércoles en su feria de desarrolladores, Google I/O, su nuevo teléfono plegable, Pixel Fold, que se pliega horizontalmente como un libro.



Este nuevo modelo es "lo mejor de los dos mundos", ya que se puede usar como una tableta cuando está desplegado o como un teléfono con su pantalla frontal cuando está doblado, destacó desde el escenario de Mountain View Rick Osterloh, vicepresidente sénior de dispositivos y servicios.



Este teléfono tendrá un precio inicial de 1.799 dólares, se puede pedir de manera anticipada a partir de hoy y será entregado "el mes que viene" a clientes de EE. UU, según Osterloh.



No obstante, no dio información sobre las condiciones de compra en otros países. Este modelo es el primer intento de Google en un teléfono plegable y competirá con el Galaxy Z Fold 4 de Samsung, modelo que también se puede plegar.



El diseño es delgado, así como "resistente" y "duradero" y el dispositivo funciona con el chip Google Tensor G2. Cuando está cerrado, Pixel Fold tiene una pantalla de 5,8 pulgadas que se puede usar con una mano o guardar en un bolsillo, como cualquier teléfono inteligente.



Mientras que abierto, la segunda pantalla es de 7,6 pulgadas y es "más delgado que cualquier otro teléfono plegable en el mercado". La parte trasera del Pixel Fold tiene tres cámaras traseras, pero el teléfono tiene un total de cinco cámaras. Los usuarios podrán sacarse autorretratos con "la mejor cámara del teléfono" de 48 megapíxeles situada en la parte trasera y verse al mismo tiempo en la pantalla frontal.



En este evento anual, Google también anunció que lanzará su Google Pixel Tablet de primera generación el 20 de junio. El precio de este dispositivo empieza en 499 dólares y se podrá reservar para envíos a EE. UU. a partir de este sábado. Esta tableta cuenta con una base de carga y un altavoz que permite a los usuarios usar el dispositivo como una pantalla inteligente.



EFE