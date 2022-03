Cómo funcionará la nueva suscripción que lanzó Sony para PlayStation

PalyStation Plus

Este martes, Sony informó que lanzará en el mes de junio su nueva suscripción PlayStation Plus, la cual contará con tres niveles de membresía y más de 700 juegos para los usuarios.



"Hoy, nos complace compartir noticias oficiales sobre los cambios que se vienen a nuestros servicios de suscripción. En junio, uniremos PlayStation Plus y PlayStation Now en un nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus que ofrece más opciones a los usuarios en tres niveles de membresía a nivel mundial", publicó la compañía en su blog oficial.



¿CUÁLES SON LOS TRES NIVELES DE MEMBRESÍA?

Nivel ‘Essential’: es lo que se conoce hoy en día como PlayStation Plus y su costo para Latinoamérica será de US$6.99 al mes. Este nivel seguirá ofreciendo los siguientes beneficios: dos juegos mensuales, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para juegos guardados y multijugador en línea.



Nivel 'Extra': ofrecerá los mismos beneficios de la membresía base más un catálogo de hasta 400 juegos de PS4 y PS5 de PlayStation Studios y socios externos. Este nivel tendrá un valor de US$10.49 al mes para América Latina.

Nivel 'Premium': los jugadores tendrán los beneficios de los dos niveles anteriores, además del acceso a cerca de 340 títulos adicionales, entre ellos los de PS3, la opción de transmisión y descarga de juegos de PlayStation original, PS2 y PSP, y un tiempo limitado para probar los juegos antes de comprarlos. Su costo será de US$17.99 mensuales solo en Estados Unidos donde está disponible PlayStation Now.



Nivel 'Deluxe': será para los mercados, como el latinoamericano, donde no está disponible el juego en la nube (PlayStation Now). Este nivel tendrá un precio de US$11.99 dólares en América Latina y, como el nivel 'Premium', los jugadores no solo podrán descargar juegos de PlayStation original, PS2 y PSP, sino que también tendrán el tiempo de prueba de juegos.

