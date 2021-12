Proyectos de Tumaco y Chocó ganan premio Emprender Paz

Una planta solar en Unguía, Chocó, permitió que alrededor de 10 mil habitantes pudieran tener energía eléctrica. Este municipio no interconectado no tenían un servicio de calidad pues contaba con una central intermitente, que solo les generaba por máximo 8 horas electricidad.



Ahora, gracias a la empresa HG Ingeniería y Construcciones, el servicio se ha extendido a 23 horas. Este proyecto usó como creación de energía una granja solar mixta, fotovoltaica y de generación de diesel, más un sistema de baterías.



(Vea: ‘La innovación es la base contra el cambio climático’).



Esta iniciativa, llamada ‘El Sol brilla para Unguía’, ocupó el primer puesto en los premios Emprender Paz, un reconocimiento, liderado por la Fundación Grupo Social, que exalta los proyectos sostenibles que aportan soluciones concretas en territorios afectados por la violencia.



En este caso, trajo la luz a este municipio chocoano, con una planta que genera 3.900 megavatios hora, al año. “Esto beneficia a 2.500 familias de este sitio”, señaló Hernán García, el gerente de la empresa.



(Vea: Ibagué y Pasto, nuevas ciudades creativas reconocidas por la Unesco).



También contó cómo la falta de luz generó un ambiente de zozobra en la comunidad: “En un diciembre, el municipio se quedó sin agua y sin luz, las personas de este sitio salieron a protestar, lo que terminó en una tragedia. Me alegro de que ya no sea así”.



En el pacífico, pero esta vez en Tumaco, Nariño, otro proyecto galardonado surgía.



Se trata de Coagropacífico, una empresa que nace de la unión de los agricultores de Coco y Cacao, para transportar sus cosechas hasta el centro de acopio, y de esa manera poder vender sin altos costos. “No tenemos intermediarios, de esa manera, podemos ver un flujo de caja mucho mejor”, explicó Víctor Quiñones, gerente de esta organización.



Otra de las apuestas de este proyecto es educativa, pues promueve unas capacitaciones a los campesinos para que ofrezcan una mejor producción.



(Vea: Blumer, la red social ‘verde’: así es como funciona).



“Hemos generado empleos a jóvenes, y así pudimos evitar que se dediquen a la ilegalidad, por eso este es un proyecto de paz”, dijo el gerente, quien también informó que el próximo año abrirá una fábrica que industrialice la producción de la estopa de coco, y así resolverá que estas fibras no se queden en los ríos y afecten a los peces y al sistema de transporte, tan necesario en el municipio.



PORTAFOLIO