Preocupaciones de las empresas sobre los riesgos de la ciberseguridad

La ciberseguridad, la privacidad de datos, y la naturaleza cambiante del trabajo encabezan los riesgos que enfrentan las personas con las organizaciones en Colombia.



Así lo señala el nuevo reporte de Mercer Marsh Beneficios (MMB), Riesgos de Personas 2022, informe que encuestó a más de 2500 profesionales de riesgos y recursos humanos en 25 países a nivel mundial e incluye datos de más de 490 encuestados de Latinoamérica.



(Vea: El 90% de los casos de fraude de identidad se originaron en línea).



Según el análisis, el 99% de las empresas consideran invertir en la gestión de los riesgos que tienen que ver con ciberseguridad y privacidad de datos.



“Con los crecientes casos de ciberataques en Colombia y el mundo, las empresas han visto la importancia de contar con los recursos adecuados para gestionar estos riesgos. El 78% de las empresas encuestadas dijeron que cuentan con las personas adecuadas para gestionar este riesgo”, dice la firma.



Por otro lado, las culturas que no están alineadas con los valores corporativos, los comportamientos no deseados o un entorno tóxico son el segundo riesgo más importante para los líderes de recursos humanos.



(Vea: El 73% de las empresas en el mundo ha sufrido ciberataques).



En ese sentido, el 51% de las empresas considera invertir en la gestión de la cultura organizacional en los próximos dos años.



“Los trabajos de hoy y del futuro requerirán habilidades y conocimientos específicos. Lo que solía funcionar debe redefinirse para reaccionar a la demanda cambiante del mercado”, es otra de las conclusiones. En esa línea, el 60% de las empresas encuestadas en Colombia planean invertir en estrategias para crear equipos flexibles e innovadores, señala.



(Vea: ¿Cómo ha crecido el negocio Cloud para empresas en Colombia?).



Igualmente, el informe revela la creciente inquietud en materia de responsabilidad ambiental y social dentro de las organizaciones. Es así como el 59% de C-Suit (el grupo más importante e influyente de individuos en una empresa) y el 70% de los empleados respondieron como fundamental gestionar los riesgos asociados a esta categoría.



Además, el 14% de las compañías del país considera que no cuenta con las personas necesarias para enfrentar los desafíos que trae la gestión de la responsabilidad social y ambiental como el cambio climático y la falta de propósito empresarial deseable.



(Vea: Los graves problemas de ciberseguridad que tendría Twitter).



PORTAFOLIO