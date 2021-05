¿Qué es el prototipado de negocios y por qué es tendencia?

A raíz de la pandemia, las empresas afrontan grandes retos en materia de innovación. Para muchos, la continuidad de sus negocios depende, en gran parte, de los nuevos productos, soluciones o portafolios que ofrecen a sus usuarios, quienes con la crisis del coronavirus, han cambiado sus formas de comprar o consumir.



En la Encuesta Mundial sobre Innovación, elaborada por la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) a 1757 ejecutivos de empresas a nivel mundial, se reveló que el 43 % de los entrevistados afirma que la innovación es una necesidad competitiva para su organización, por lo que hoy muchas ven en esto la solución para mitigar los efectos de la pandemia.



¿Cómo lo hacen? A través del Lean Startup, que consiste en una metodología basada en el aprendizaje validador, verificando hipótesis con el mercado a través de un producto mínimo viable. Gracias a este modelo las compañías desarrollan nuevas líneas de negocio por medio de prototipos que se llevan al mercado para ser probados por usuarios reales.



Aunque sus orígenes se remontan a Silicon Valley, lo cierto es que el Lean Startup y el prototipado es cada vez más recurrente en nuestro entorno, pues es utilizado por compañías con las que nos relacionamos todos los días.



1. Rappi



Como bien muchos saben, Rappi es una ‘startup’ que ha marcado un hito en la historia del delivery en Colombia. Gracias a su tecnología, hoy día esta empresa es reconocida por ser uno de los unicornios más valiosos de Latinoamérica con un avalúo de US$4.000 millones y un baluarte de la innovación en la región, por lo que la implementación de prototipados no es ajena a su negocio.



Ejemplo de esto es que el año pasado esta ‘startup’ implementó un botón en su plataforma para la compra del SOAT. Aunque el servicio no estaba al aire, recopilaba datos a través de un formulario y le permitía a la empresa entender la intención de las personas de adquirir este servicio y analizar la viabilidad del producto.



Con este prototipado, Rappi pudo ver en un primer escenario el interés de sus usuarios y, gracias a los resultados, realizó la negociación con las empresas para que hoy sí se pueda obtener el servicio a través de su ‘app’.



2. Nubank



Nubank es el neobanco o banco digital independiente más grande del mundo, liderado por el colombiano David Vélez y considerado recientemente por la revista Time como una de las 100 compañías más influyentes del planeta.



Esta empresa, que concentra principalmente su operación en Brasil, ha implementado el prototipado de negocios para sacar al público productos que no tienen, con el objetivo de entender la reacción de los usuarios, sus necesidades y captar el interés de las personas antes de desarrollarlos.



3. Facebook



A diferencia de Rappi y Nubank, Facebook hace el prototipado de negocios a una escala diferente. Antes de masificar un nuevo servicio, esta red social saca a la luz una funcionalidad en una parte específica del mundo.



Previo al lanzamiento de Facebook Pay (la herramienta para retirar y recibir dinero a través de la red social), la empresa validó el servicio inicialmente solo en ciertas regiones de India con el objetivo de entender el mercado. Posteriormente, hicieron las modificaciones necesarias, acorde a la respuesta de los usuarios, para así construir una solución mejor ajustada a la realidad del mercado.



4. Platzi



Platzi es una reconocida plataforma de educación en línea en Latinoamérica que, además de ofrecer programas de prototipado, utiliza este modelo para hacer campañas de expectativa o formularios de inscripción de algún curso, con el fin de entender la necesidad real de una persona alrededor de un tema y, a partir de eso, conseguir mentores y estructurar el curso.



Ejemplo de ello son los cursos de inglés de Platzi, que si bien inicialmente no estaban dentro de su core de negocio, se empezaron a promover por la demanda y necesidad que representaba para los usuarios.



5. MVPLab



En un escenario tradicional, los departamentos de desarrollo de nuevos negocios crean una idea relacionada con la estrategia de la empresa. Esta idea se lleva al comité directivo para buscar financiación. Tras la aprobación, se empieza a estructurar un negocio que puede tardar meses o años en salir al mercado.



Después de un gasto considerable en tiempo y recursos, cuando el producto o servicio está al aire, las empresas se pueden encontrar de cara a un escenario en el que no se está entregando el valor al cliente de la forma adecuada. Estas situaciones, que suelen ser comunes, aumentan exponencialmente los costos de desarrollo de nuevas iniciativas.



Por esto, MVPLab busca llevar la metodología Lean Startup y el prototipado a un nivel más avanzado, validando con el mercado modelos de negocio a través de su laboratorio de innovación. La ‘startup’ colombiana ayuda a las empresas más influyentes del país a innovar a través de nuevas líneas de negocio, centrando la creación de productos y servicios en las necesidades reales del cliente, y encargándose de encontrar una sinergia entre lo que el usuario desea y la visión que la compañía tiene de un proyecto.



La filosofía de MVPLab es no esperar a que el producto perfecto esté listo para salir al mercado. Lo que se busca es que a través de un producto mínimo viable se puedan validar hipótesis, pivotar el proyecto, hacer los cambios necesarios según las necesidades del cliente y empezar a escalar el negocio de forma ágil.



A la fecha, MVPLab ha prototipado negocios para marcas como Familia, Grupo Éxito, Doria, Nacional de Chocolates y Nutresa, apalancando sus proyectos en tecnología, analítica de datos y emprendimiento corporativo, creando modelos de negocio exitosos.



