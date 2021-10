¿Qué son las ‘insurtechs’ y qué ofrecen al sector asegurador?

Archivo particular

En el último tiempo se ha vuelto común escuchar hablar de términos como ‘proptech’, ‘fintech’, ‘legaltech’, ‘healtech’, tecnologías que han influido en diferentes factores optimizando los procesos.



Dentro ellos se abre un espacio para las ‘insurtech’, una innovadora propuesta que se enfoca en el mundo de los seguros por medio de herramientas digitales y que quiere abrir el futuro de este sector.



(Vea: Las razones por las que adoptar la firma electrónica es algo esencial).

QUÉ SE SABE DE ELLAS



Según la plataforma de análisis de negocios CB Insights, en el primer trimestre del 2021, las ‘insurtech’ recaudaron a nivel mundial más de 2.500 millones de dólares, una cifra que creció en un 180 % a comparación del mismo periodo del año anterior.



En Colombia, sin embargo, aún son desconocidas por muchos y catalogadas como un subsector de las ‘fintech’ (empresas que ofrecen soluciones tecnológicas para los servicios financieros), pero no es tan así.



Datos de Colombia Fintech revelan que de las más de 330 ‘fintech’ que hay en el país, apenas el 3,42 % se especializan en el tema de seguros, es decir.



(Vea: Colombia se destaca en apps financieras en Latinoamérica).



Para Martín Alvemo, experto del sector ‘insurtech’ y CEO de Segurocanguro.com, plataforma digital de venta de seguros para autos, el sector asegurador en Colombia aún necesita cambiar para brindar soluciones a las necesidades de las personas.



De acuerdo con el informe “2021, perspectivas del sector asegurador”, elaborado por Community of Insurance con la colaboración de Global Actuarial y en el que participaron más de 60 directivos de empresas de seguros, el 93 % de ellos aseguró que las soluciones ‘insurtech’ son completamente necesarias para todos sus procesos.



Algunos expertos, además, han señalado que entre los beneficios que obtienen las aseguradoras con las ‘insurtech’ están el reducir los costos en la captación de clientes, la posibilidad de expandir su negocio a cualquier región, mejorar la experiencia de los usuarios y mejorar los controles de seguridad y la detección de fraude.



(Vea: Colombia, puesto 67 de economías más innovadoras entre 132 países).



“Uno de los desafíos de las aseguradoras tradicionales es precisamente trabajar con emprendedores para desarrollar nuevos productos. Las ‘insurtech’ ya no se deben percibir como una amenaza, sino como un complemento”, dijo Alvemo.



PORTAFOLIO