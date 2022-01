Realidad virtual: la novedad de las universidades en presencialidad

Ante la decisión del Ministerio de Educación de Colombia de eliminar los aforos para el regreso a la presencialidad, las instituciones de educación superior se preparan para asumir esta nueva normalidad que deja retos y oportunidades para fortalecer las pedagogías, que se vieron reducidas en un contexto de virtualidad.

Para el padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita S.J., rector de la Universidad Javeriana, “la presencialidad también debe ser aprovechada para fortalecer el trabajo en equipo, fundamental en la formación de profesionales integrales”.



El directivo aseguró que es esencial recuperar los espacios de encuentro entre estudiantes para que exista una diversidad cultural, “teniendo presente las normas de bioseguridad, el cuidado del otro y acudiendo a la vacunación”, subrayó el padre Peláez.

Con el fin de garantizar nuevos modelos de aprendizaje, la Javeriana invirtió más de $30.000 millones en infraestructura tecnológica y física.



“Realizamos todas las adecuaciones necesarias para tener un campus bioseguro. Para el retorno, se revisaron y ajustaron las aulas para contar con adecuados sistemas de ventilación e igualmente, fortalecimos nuestros procesos de aseo y desinfección”, explicó el rector de la Universidad.



Además, la institución está avanzando en la transformación digital, utilizando el potencial de la analítica de datos, la inteligencia artificial, la robótica, entre otros.



En las inversiones en diversos tipos de aprendizaje coincide la Universidad del Norte. “Para este año vamos a ampliar nuestra oferta virtual a nivel de posgrados y educación continua”, señaló su rector, Adolfo Meisel Roca, quien también aseguró que la institución “continuará desarrollando las competencias digitales y de formación integral de nuestros estudiantes de pregrado, hemos dispuesto más aulas virtuales y tipo ‘blended’,- o híbrido- con el fin de seguir brindando un óptimo aprovechamiento de las clases”, agregó.



Sostuvo que también la Universidad dispondrá de una nueva plataforma TIC para la gestión del aprendizaje, “que facilitará el desarrollo de clases más activas y colaborativas”, argumentó el rector de la Uninorte.



Respecto a la preocupación por la bioseguridad, Meisle aclaró que la universidad, desde hace 8 años, ha adecuado el sistema de aire acondicionado a los estándares internacional. “Dentro de los que hay normas específicas para su renovación y su posterior monitoreo de la calidad”, puntualizó.



Para la rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal Salazar, “los contagios serán inevitables en este pico, dadas las características del Ómicron”.



Por tanto, la institución fortalecerá los servicios médicos y desde ahora, está trabajando en el diseño de estrategias para “evitar la cancelación de clases y/o facilitar la producción de contenidos en los cursos para ser transmitidos en casos en que el profesor y sus equipos pedagógicos se encuentren incapacitados”, añadió la directiva.



En cuanto a las innovaciones tecnológicas que posibilitó la educación virtual, Bernal añade que “en el pregrado, el aprendizaje se enriquecerá con el apalancamiento en la tecnología para crear rutas flexibles y promover el conocimiento adaptativo a través del uso de inteligencia artificial y analítica de datos”.



La educación virtual si bien no se mantuvo como la única en el tiempo, sí trajo consigo cambios para ser aplicados en un modelo presencial e híbrido. Al respecto María Clara Rangel, rectora de la Universidad El Bosque, destacó los procesos que han sido motivo de inversión.



“Nosotros invertimos en simuladores, automatizando, cada vez más, nuestras aulas virtuales. En este momento estamos realizando inversiones en laboratorios de investigación molecular para infecciones, entre estas para el diagnóstico del covid-19”, dijo la Rectora de la Universidad El Bosque.



Además, señaló que la universidad está desarrollando un proyecto de un hospital simulado. “Nosotros queremos fortalecer esta tecnología alrededor de las áreas de salud e interdisciplinarias”.



En cuanto a las garantías para el retorno a clase, Rangel explicó que la universidad está recopilando las estadísticas de inmunización de su comunidad. Así como de impulsar el autocuidado en cada escenario estudiantil.



El cambio de una educación presencial a una virtual supuso un reto para muchas universidades que no contaban con herramientas digitales para promover esta metodología en el lugar de residencia. Este no fue el caso de la Universidad Icesi, que según su rector, Esteban Piedrahíta, les permitió fortalecer su propia plataforma ‘Icesi Virtual’.



“Nosotros ya teníamos una infraestructura tecnológica y física adecuada. Más bien esto sí le ha dado impulso a nuestra plataforma, cuyo uso es de estudiantes de posgrados. Ya tenemos cerca de 500 alumnos usándola” aclaró el directivo del Icesi.



