Recomendados Portafolio: La tecnología crea sentimientos

‘Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio’ analiza cómo los avances tecnológicos inciden en nuestras relaciones y en la sentimentalidad. “La tecnología ha creado sentimientos nuevos en el ser humano como, por ejemplo, el doble tick azul de Whatsapp para saber si alguien te ha leído y no te quiere contestar. Es un sentimiento que nadie había sentido antes en la historia de la humanidad”, afirma Andrea Chapela en una entrevista con EFE.



(Vea: Recomendados Portafolio: 'Las personas primero').

Chapela explica que una de las formas en las que se puede contar la historia de la tecnología con el ser humano es en un intento de acercamiento, donde hemos ido creando formas de comunicarnos a grandes distancias como la carta, el telégrafo o Internet.



“La promesa de esas tecnologías ha sido que con ellas sí nos vamos a entender, a comunicar, a poder decir las cosas...”, asegura. Y para ella -si bien en muchos sentidos lo hace- después acaba creando nuevos problemas al no saber el ‘tono’ de la persona al hablar, al sentir que la gente tiene que estar ‘disponible’ todo el tiempo en esta comunicación inmediata que hemos creado.



“Esto ha cambiado las relaciones entre las personas y, con cada nueva tecnología, van cambiando aún más”, lamenta la escritora.



(Vea: Recomendados Portafolio: Quince historias y un deleite).



La mexicana sigue preguntándose cuánto de su ciudad natal hay en lo que escribe, porque si bien muchos de sus cuentos suceden en la Ciudad de México, no fue algo que decidiera de antemano sino que fue descubriendo mientras los escribía.



“Me di cuenta que escribir el futurismo desde la Ciudad de México no iba a ser igual que otros cuentos de ciencia ficción que había leído cuyos escenarios eran Nueva York, Los Ángeles o Tokio”, indica.



Y explica que la Ciudad de México tiene una relación especial con la tecnología, es como que se vive a pesar de que esté “muy contaminada, sea muy peligrosa o que los trayectos sean infinitos”, subrayando que todo se acaba adaptando, aunque sea tarde o de una manera diferente.



“En días de lluvia, se ve cómo, de todos estos avances tecnológicos, nada funciona exactamente como debería. Para mí hay algo de eso, de una media implementación donde, a la vez, las personas son muy creativas con esos huecos que quedan de estas cosas a medias”, aclaró.



“Al final es tratar de dar una pincelada sobre cómo ese presente y ese futuro que estoy planteando se unen”, concluye.

​

(Vea: Recomendados Portafolio: El nuevo orden u otra vez aquel ciclo).

La verdad sobre Facebook, Frances Haugen. Sello Deusto



En septiembre de 2021, el Wall Street Journal publicó una exclusiva que sacudió al mundo: Facebook tenía conocimiento de los graves efectos nocivos que provocaba en la sociedad, pero no le interesaba remediarlo. Un mes después, la responsable de filtrar los archivos confidenciales que lo probaban salió del anonimato.



Se trata de Frances Haugen. La joven extrabajadora de Facebook acusó a la compañía de Mark Zuckerberg de anteponer sus beneficios económicos al bienestar y la seguridad de sus usuarios. Haugen dejó la empresa en mayo de 2021, pero no sin antes haber recopilado decenas de miles de documentos internos.

El cuento de la criada, Margaret Atwood. Sello Salamandra



Es una distopía, en la que un poder autoritario y teocrático ha tomado el control, y en donde la mujer ha perdido la mayoría de sus derechos y libertades, para ser forzada a aceptar el rol que los que están en el poder determinan para ella.



Bajo el nuevo régimen social, su único valor es ser una mujer fértil, y su único cometido es entregar su cuerpo una vez al mes a su amo, el ‘comandante’, para ser fecundada. Los invito a leer esta novela de la destacada y prolífica escritora canadiense Margaret Atwood.



(Vea: Recomendados Portafolio: Así dicen que acabará el mundo).

Cinco grandes estrategias para ser el mejor líder, Daphne Scott. Sello Panamericana



Un líder puede sentirse abrumado por uno o varios factores de su vida personal o profesional. Pero este libro nos recuerda que los hechos son sólo hechos y que es nuestra forma de relacionarnos con ellos lo que realmente nos afecta.



A partir de este descubrimiento, nos invita a reconstruir nuestras relaciones con cinco aspectos fundamentales de nuestra vida: 1 el tiempo; 2 el dinero; 3 el yo (o el ego); 4 las amistades; 5 lo desconocido. Tras aprender a relacionarse desde la confianza y no desde el temor, el líder estará en capacidad de desarrollar sus habilidades en los planos transaccional y transformacional.

Ventanas Emergentes, Varios. Sello Uninpahu

La publicación es el inicio de un proceso de reflexión sobre la comunicación digital en América Latina. Aborda los fenómenos de la comunicación digital desde las epistemologías de los países del sur en los ámbitos sociales, políticos y culturales de la región.



El libro toca temas como las lógicas digitales, la convergencia digital, la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, y su impacto en los procesos comunicativos en diversos ámbitos.



Se distribuye de manera gratuita y accesible a través del portal web de Uninpahu y próximamente estará disponible en la página oficial de la Universidad Nacional de Quilmes, con el objetivo de que esté al alcance de toda la comunidad académica de América Latina y el mundo.



(Vea: Recomendados de Portafolio: Arte ecuatoriano se desnudó en ARCO).



PORTAFOLIO