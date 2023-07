Recomendados Portafolio: los creadores de genios con la IA

¿Qué significa ser inteligente? ¿Ser humano? ¿Qué es lo que realmente queremos de la vida y de la inteligencia que tenemos o que podríamos crear?

Con reportajes profundos y exclusivos, a través de cientos de entrevistas, New York Times, el periodista Cade Metz lo lleva a las salas donde se responde a estas preguntas.



(Vea: Recomendados Portafolio: 'Las personas primero').



Donde una nueva inteligencia artificial extraordinariamente poderosa se ha integrado en nuestras empresas más grandes, nuestro discurso social y nuestra vida diaria, y pocos de nosotros nos damos cuenta.



Desestimada durante mucho tiempo como una tecnología del futuro lejano, la inteligencia artificial era un proyecto relegado a los márgenes de la comunidad científica.



Entonces dos investigadores cambiaron todo. Uno era un profesor de ciencias de la computación de sesenta y cuatro años que no conducía ni volaba porque ya no podía sentarse, pero aun así atravesó América del Norte por el momento que definiría una nueva era de la tecnología.



El otro era un neurocientífico de treinta y seis años y un prodigio del ajedrez que afirmó ser el mejor jugador de todos los tiempos antes de prometer construir una máquina que pudiera hacer cualquier cosa que el cerebro humano pudiera hacer.



Tomaron dos caminos muy diferentes hacia esa noble meta, y no estaban de acuerdo sobre qué tan rápido llegaría.



Pero ambos pronto se vieron atraídos por el corazón de la industria tecnológica.



(Vea: Recomendados Portafolio: ¿Cuál será la frontera de la IA?).



Sus ideas impulsaron un nuevo tipo de carrera armamentista, que abarcó a Google, Microsoft, Facebook y OpenAI, un nuevo laboratorio fundado por el capo de Silicon Valley, Elon Musk. Pero algunos creían que China los vencería a todos hasta la línea de meta.



Creadores de genios presenta dramáticamente el feroz conflicto entre los intereses nacionales, el valor de los accionistas, la búsqueda del conocimiento científico y las preocupaciones muy humanas sobre la privacidad, la seguridad, la parcialidad y los prejuicios.



Como una gran novela victoriana, este mundo de personajes excéntricos, brillantes, a menudo inimaginables pero repentinamente ricos, lo lleva a las preguntas morales más profundas que podemos hacer. Y como un gran misterio, presenta la historia y los hechos que conducen a una pregunta central y vital: ¿Hasta dónde lo dejaremos llegar?





Lecciones de química- Autor Bonnie Jean Garmus. Sello

Salamandra

Esta historia se desarrolla a mediados del siglo XX. Estamos en 1952, y Elizabeth Zott es una joven química que trabaja en el Instituto de Investigación Hastings en California, un ambiente ferozmente machista donde su innegable talento es silenciado, saboteado o utilizado para el prestigio de los demás. Pese a las dificultades, Elizabeth no renuncia a sus principios y está dispuesta a plantar cara. Sólo hay un hombre que admira su determinación: el solitario, brillante y huraño Calvin Evans, nominado al Premio Nobel y enamorado, por encima de todo, de la mente de ella. Una entretenida historia.



(Vea: Recomendados Portafolio: Quince historias y un deleite).

Bandeja de historia paisa en Bogotá- Autor Fernando Panesso Serna, y Carlos Gustavo Álvarez. Sello Icono

‘Bandeja de historia paisa en Bogotá’ una obra en la que Fernando Panesso Serna, y Carlos Gustavo Álvarez, amparados en un título concebido como una analogía juguetona con uno de los platos más característicos de Colombia y, por supuesto, emblema de la gastronomía de esa región, compartimos con nuestros lectores tres relatos y un ensayo de historia sobre la presencia antioqueña en la capital del país. Tienen su origen en una genealogía de tierras y caracteres, en raíces familiares extendidas en herederas de colonización y presencia multiplicada.

Le dedico mi silencio- Autor Mario Vargas Llosa. Sello

Alfaguara



EFE. La novela llegará a las librerías el próximo 26 de octubre. Es una novela ambientada en su Perú natal sobre un hombre que soñó un país unido por la música y que enloqueció queriendo escribir un libro perfecto que lo contara. En la obra, Mario Vargas Llosa habla de un tema que le obsesiona desde hace años: la utopía cultural con la música peruana como núcleo y pretexto. “El vals, nacido en los callejones de Lima, integró al Perú. Aquí cuento esa historia, y con ella agradezco un secreto amor que me ha acompañado toda la vida: el que siento por la música criolla y, en especial, por el vals de mi país”, declaró el escritor.

Incas, una gran historia- Autor Yesenia Silva. Sello Ediciones Pichocinto

EFE. La gran historia de los incas es revisada en un libro ilustrado que ofrece una nueva visión para entender a profundidad el devenir histórico del mayor imperio prehispánico de Suramérica. Del sello peruano Ediciones Pichoncito, que ha editado "Incas”, el libro, que ha sido ilustrado por Melissa Siles, con investigación y redacción de Yesenia Silva, se presenta la historia del imperio desde sus orígenes, hasta su auge y caída, mencionando quiénes fueron, qué construyeron, su administración, vida cotidiana y posterior presencia en la sociedad colonial. La intención es entender a profundidad a esta cultura, para lo cual incluso trabajaron una línea de tiempo que permite entender cómo y en qué contexto surge el imperio.



(Vea: Recomendados Portafolio: La vida de un magnate de los años 20).



PORTAFOLIO