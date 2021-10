Facebook cambiaría de nombre y lanzaría su 'metaverso'

La red social Facebook planea cambiar el nombre de su empresa la próxima semana para reflejar su nuevo enfoque en la construcción de lo que ha bautizado como 'metaverso', un espacio de encuentro entre individuos en el universo digital, informa el medio de noticias multimedia 'The Verge'.



El medio especializado estadounidense, que cita una fuente conocedora del asunto, asegura que el director general (CEO) de Facebook, Mark Zuckerberg, pretende hablar en la conferencia anual Connect de la compañía el próximo 28 de octubre sobre este tema.



No obstante, 'The Verge' precisa que el cambio de nombre podría ser relevado antes de esa fecha y tiene por objeto poner en valor la ambición del gigante tecnológico de ser conocido por algo más que las redes sociales y todos los males que estas conllevan.



El cambio de marca posicionaría además a Facebook dentro del propio grupo en el que se engloban otras redes como Instagram, WhatsApp o Oculus.



También podría servir, asegura el medio, para evitar el intenso escrutinio al que está sometida la red social en los últimos meses, que es uno de los objetivos de futuro que se ha marcado Zuckerberg.



La noticia se conoce apenas unos días después de que la compañía anunciara nuevos controles en sus plataformas para proteger a niños y adolescentes, y hacer frente así a la crisis reputacional que atraviesa después de que una de sus exempleadas acusase a la firma de ocultar que esas plataformas son perjudiciales para los menores.



La exempleada de Facebook Frances Haugen declaró en el Senado de EE. UU. que la empresa antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia.



Haugen, que previamente filtró documentos internos de la compañía al 'Wall Street Journal', hizo ante el Senado un retrato despiadado de la empresa, porque durante el tiempo que estuvo trabajando en ella se dio cuenta de una "verdad devastadora":

Facebook oculta información al público y a los gobiernos.



'The Verge', que asegura que el nuevo nombre es un secreto, recuerda que Facebook no es la primera compañía tecnológica que cambia su nombre a medida que se expande y va creciendo.



En 2015, Google se reorganizó por completo bajo un holding llamado Alphabet, en parte para indicar que ya no era solo un motor de búsqueda. Y Snapchat cambió su nombre a Snap Inc. en 2016, el mismo año en que comenzó a llamarse a sí misma una "empresa de cámaras" y debutó con su primer par de gafas con cámara, Spectacles.



EFE