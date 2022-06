Redes sociales, los ganadores del ecosistema digital

Este 30 de junio se celebra el Día Internacional de las Redes Sociales, fecha que tiene como objetivo resaltar la importancia de hacer un uso responsable de estos servicios, además de destacarlas como una herramienta de comunicación.



Y es que desde el nacimiento de estas aplicaciones, en las que se destacan Facebook (Meta), Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, WhatsApp, Tik Tok, nuestra cotidianidad cambió e incluso la interacción de las marcas con sus consumidores y las empresas con sus colaboradores.



Pero las redes sociales no solo han marcado tendencias y a generaciones en los últimos años, sino que también han servido de inspiración para la creación de nuevos emprendimientos digitales, para la consolidación de nuevas habilidades y para llevar al consumo a un nuevo nivel.



Para Sebastián Rueda Quesada, asesor y consultor en derecho y tecnología, sin duda, uno de los aportes más significativos de las redes sociales se centra en la transformación de los hábitos de consumo y en la forma en cómo interactuamos.



“Realmente el uso de estas plataformas han permitido que todas las personas encuentren formas de acercarse, ya sea a través de las relaciones interpersonales, por habitos de compra, en la forma de consumir contenidos digitales o por entretenimiento. Las redes generaron todo un cambio cultural”, agregó Rueda.



Los más novedosos



Si hablamos de las redes sociales es inevitable no mencionar que estas en su momentos fueron emprendimientos novedosos que lograron consolidar todo un ecosistema tecnológico.



Uno de esos casos es Facebook (Meta). Esta red social que se gestó en un dormitorio de Harvard en 2004, es hoy una de las compañías tecnológicas que se ubica entre las 10 marcas más valiosas del mundo, con un valor que supera los US$186.000 millones.



Es de destacar que su fundador y CEO Mark Zuckerberg, no solo logró consolidarse en su momento como uno de los emprendedores más revolucionarios de los Estados Unidos; en la actualidad Zuckerberg es uno de los hombres más ricos del planeta. Otra de las redes sociales que demostró desde su creación el gran potencial que tenía era Instagram, una aplicación que permitía compartir fotos.



Creada en 2010 por el programador Kevin Systrom y el ingeniero de software Mike Krieger, Instagram fue adquirida en 2012 por Facebook por una suma que alcanzaba losUS$1.000 millones. 10 años después esta red social se sigue consolidando como una de las favoritas entre el ecosistema digital y añadiendo nuevas opciones.



Cerrando el universo de Facebook (Meta) está la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, que tuvo sus inicios en 2009 y que luego en 2014 fue adquirida por Zuckerberg. Es de destacar que esta plataforma, que permite hacer llamadas, compartir imágenes, audios, notas de voz, entre otras alternativas, es usada en más de 138 países.

Una de las redes sociales corporativas más importantes en todo el mundo es LinkdIn.



Creada en 2002 esta plataforma ha logrado posicionarse como una de las empresas tecnológica más influyentes en los últimos años, destacándose por conectar a empresas con posibles empleados.



Por último, nos topamos con la red social más polémica de todos los tiempos, Twitter. Fundada en 2006, esta plataforma se ha convertido a lo largos de los años en una de las empresas más importantes del planeta. Recientemente la compañía, que estuvo liderada por el empresario Jack Dorsey, se encuentra en negociación para ser adquirida por multimillonario Elon Musk.



JOHANA LORDUY