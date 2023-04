Colombia necesita un plan para la digitalización y acceso a internet

Con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, Carmen Artigas Brugal, actual Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del gobierno español, es considerada una de las mayores expertas en temas relacionados al big data y la inteligencia artificial. En entrevista con Portafolio, Artigas habló sobre los avances que se han dado en España y de las pautas que podría seguir Colombia en su camino hacia la digitalización.



¿Cómo ve a Colombia en materia de transformación digital y qué reto debe enfrentar?



Colombia se encuentra en una posición intermedia en el índice de digitalización de la economía y la sociedad, ocupando el puesto 62 de 155 países, según el informe del Foro Económico Mundial de 2021. Uno de los principales desafíos que enfrenta es el acceso a la tecnología y a internet, especialmente en las zonas rurales. Otro reto importante es la formación de capital humano especializado en tecnología y transformación digital.



Aunque el país cuenta con una fuerza laboral joven y cada vez más educada, aún hay una brecha en la formación de profesionales en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la programación.



Por último, parece importante mejorar el ecosistema de innovación y emprendimiento, para fomentar el desarrollo de startups y proyectos innovadores en el país. Esto implica mejorar el acceso a la financiación, apoyar el desarrollo de infraestructuras y de herramientas tecnológicas, así como fomentar la cultura emprendedora. Este reto es común, también en España, por eso, además de la Ley de Startups hemos lanzado el Fondo Next Tech, 4.000 millones de euros de financiación público privada, para apoyar a grandes proyectos tecnológicos, que generen riqueza y empleo de calidad.

Carmen Artigas Brugal, actual Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del gobierno español Cortesía

¿Cuáles son las tecnologías que deben implementar las empresas en Colombia?



Sin duda mencionaría seis tecnologías que son importantes. En primer lugar menciono el cloud computing, ya que las soluciones en la nube permiten almacenar y procesar datos de manera más eficiente y a menor costo. En segunda posición destaco el big data y el análisis de datos, ya que permite una mayor capacidad de recolectar, analizar y utilizar los datos dentro de las empresas. Asimismo, está lainteligencia artificial y la automatización, el internet de las cosas (IoT), el blockchain y, por último, la realidad virtual y aumentada.



¿Cómo se pueden aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial con todo el auge del ChatGPT?



En materia de educación, debemos acabar con la división tradicional entre ciencias y letras. Establecer una barrera entre conocimientos solo limita las capacidades del ser humano para desarrollarse en un mundo en constante cambio. Un filósofo o un arqueólogo van a necesitar tener habilidades de programación o conocimientos de estadística avanzada para llevar a cabo sus investigaciones. Del mismo modo que un ingeniero informático deberá tener conocimientos de ética, lingüística o humanidades a la hora de programar. La IA esta lejos de ser una amenaza para el ser humano, nos da poder. Nosotros seremos quienes la controlemos y le imprimamos nuestros valores.



En la actualidad, ¿cómo debe prepararse el talento que entra en las empresas tecnológicas?



Hay que tener en cuenta que, ahora mismo, hay cuatro veces más demanda que oferta de puestos cualificados. Las habilidades del futuro se resumen, según el World Economic Forum en las 5C: el pensamiento computacional, pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad y la comunicación. Solo mediante el impulso de estos perfiles multidisciplinares y con talento diferencial vamos a lograr dar el paso. Para ello son imprescindibles las competencias digitales, básicas y cualificadas. España tiene un Plan Nacional destinado a ellas con un presupuesto de 3.750 millones de euros y el objetivo de que en 2025 el 80% de la ciudadanía disponga al menos de competencias básicas.

¿Qué debería aprender Colombia de los avances que ha tenido España?



España ha pasado solo en dos años del puesto 11 al 7 en digitalización del Índice DESI (Digital Economy and Society Index) de toda la Unión Europea. Para ello ha sido inestimable la ayuda de los Fondos Europeos Next Generation UE. Pero, además de inversiones se necesitan reformas, porque sin ellas es como regar agua en el desierto. En eso, España ha tenido la habilidad de crear un plan bien estructurado y ambicioso para el impulso a los proyectos de digitalización, a los que hemos destinado el 30% de los fondos: la Agenda España Digital 2026.



Estamos encantados de que esta agenda sirva de ejemplo a países amigos con los que compartimos no solo intereses estratégicos y económicos, sino valores y principios, como Colombia.

En la parte de emprendimiento, ¿cuáles son los retos que ve en el ecosistema colombiano? ¿Qué le aconsejaría a los emprendedores?



Mis consejos serían buscar apoyo y mentoría en Colombia y fuera de sus fronteras, como en España. Encontrar redes y organizaciones que puedan proporcionar orientación y apoyo durante todo el proceso de creación y gestión del negocio. Hemos lanzado un portal para el emprendedor llamado Spain Startups, que aunque está muy enfocado en el marco legal español, puede servir de fuente de inspiración para los emprendedores colombianos. En él damos consejos sobre las vías de financiación, sobre los incentivos fiscales en nuestro país y sobre las redes que se pueden tejer entre el ecosistema. Creo que a Colombia le beneficiaría mucho una iniciativa pareja.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio