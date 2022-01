Robots humanoides: por qué Elon Musk apuesta por ellos

El Optimus Human Robot será el principal proyecto en el que Tesla Inc. trabaje este año, dijo el director ejecutivo, Elon Musk, a inversionistas esta semana, apostando por un producto que presentó de forma memorable el año pasado con un baile humano en el escenario.

Los robots humanoides serán importantes para abordar la escasez de mano de obra en Estados Unidos, y su primer uso será en las propias fabricas de Tesla, señaló Musk este miércoles.



Optimus tiene, con el tiempo, “el potencial de ser más importante que el negocio de los automóviles”, dijo.



Actualmente, Tesla esta trabajando en los problemas de la cadena de suministro que afectarán la producción de este año, por lo que no ofrecerá ningún modelo de vehículo nuevo, en tanto que se enfocara en aumentar la producción en las nuevas fábricas, señaló Musk. Este año, la compañía planea lograr lo que llama tecnología Full Self Driving, agregó.



Además, Musk se ha mostrado confiado en conseguir desarrollar este año la conducción autónoma total para sus vehículos. “Me sorprendería si no logramos una conducción autónoma total más segura que la humana este año. Me sorprendería”, ha afirmado el directivo, quien también ha señalado a esta rama de negocio, la conducción autónoma, como una de las principales fuentes de ingresos de la compañía en los próximos años.



Las palabras de Musk llegaron tras la presentación de resultados de la empresa, que el año pasado tuvo unos beneficios netos récord de 5.519 millones de dólares (unos 4.960 millones de euros), tras obtener en el último trimestre del ejercicio unas ganancias de 2.083 millones de euros.



Tras estos resultados, las acciones de Tesla abrieron a 932,5 dólares en Wall Street, pero se desplomaron un 11,55% en la sesión de ayer, jueves, hasta los 829 dólares ante el anuncio de que retrasará la presentación de nuevos modelos hasta 2023, debido a la escasez de componentes que seguirá afectando al sector los próximos meses.



La compañía estadounidense se centrará en aumentar la producción en 2022 para dar continuidad a lo que el consejero delegado, Elon Musk, calificó de “año decisivo” tanto para Tesla como para los coches eléctricos en general.



“Tanto el año pasado como este año, si introdujéramos nuevos vehículos, nuestra producción total de vehículos disminuiría. Sacar el Cybertruck, el Semi o el Roadster no tendría ningún sentido porque seguiremos teniendo limitaciones de piezas”, ha explicado Musk.



En el momento en que fueron presentados el Semi y luego el Roadster, el genio de los autos eléctricos dijo que el primero entraría al mercado en 2019 y el segundo en el 2020, Igual el Cybertruck debió entrar el año pasado. Claro está vez el mercado tiene un poco de paciencia con Tesla debido a que el 2020 se expandió la pandemia que frenó al mundo y al aparato productivo.



Recientemente Musk indicó que “es algo extremadamente útil para el mundo hacer un robot humanoide que sea capaz de interactuar con el mundo y ayudar de muchas maneras diferentes”.



Musk asegura que además será “un muy buen compañero”, ayudando con el problema de la soledad de muchas personas. El fundador de Tesla y SpaceX dice que no todos serán iguales porque su “personalidad podría evolucionar para que coincida con el propietario”.



BLOOMBERG