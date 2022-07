Seguros Bolívar lanza app para promover el cuidado y el bienestar

Reducción del trabajo físico, preferencia por los juegos electrónicos, largas horas mirando televisión, el consumo de alimentos poco nutritivos, la ingesta recurrente de bebidas alcohólicas y desequilibrios tanto sociales como emocionales son los caminos que pueden afectar el bienestar general de la ciudadanía y derivar en: sedentarismo, obesidad, ansiedad y depresión, entre otros trastornos.

(Tips para fortalecer el sistema inmunológico).



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año fallecen alrededor de 2,8 millones de personas por sobrepeso u obesidad. En este sentido, Colombia no es la excepción. Entre adultos de 18 a 64 años, existe una prevalencia con sobrepeso de 37,7% y obesidad de 18,7%, según la última Encuesta Nacional de Salud Nutricional. Por otro lado, la más reciente Encuesta de Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección Social evidenció que alrededor del 52,2% de los jóvenes encuestados presentaba entre uno o dos síntomas de ansiedad.

Dicho esto, en un contexto donde los colombianos vivimos inmersos en realidades cambiantes y estresantes que muchas veces generan intranquilidad, mejorar el bienestar se convierte en un aspecto esencial para la vida.

Por esta razón, la aplicación Bolívar Conmigo es una herramienta para estar y sentirse bien en diferentes aspectos de la vida, al tener soluciones que acompañarán a las personas en su cotidianidad, además de contar con aliados que se unen al objetivo de generar tranquilidad y bienestar.

BENEFICIOS DEL DEPORTE

“Nuestra apuesta es romper el paradigma de que las aseguradoras solo estamos en los malos momentos de las personas. ¡Claro que lo estamos! Pero además de acompañarlos en esos momentos inesperados, ahora con nuestra App Bolívar Conmigo queremos estar presentes en su vida cotidiana, brindándoles nuevas opciones que van desde mejorar el bienestar integral, así como facilitar el acceso a soluciones confiables para situaciones que nos quitan tranquilidad en nuestras vidas como un cambio de llanta o una fuga de agua en el lavaplatos”, de acuerdo con Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar.

(Seguros Bolívar lanza póliza para pequeños productores agropecuarios).



Y agrega: “Sabemos que uno de nuestros retos es tener interacciones más fáciles con nuestros clientes en tiempo real, por esto, en nuestra aplicación integramos tecnología de punta y aliados de talla internacional y nacional para transformar el relacionamiento en algo tan sencillo que esté al alcance de nuestras manos, desde el celular”.

BIENESTAR PARA TODOS

Luego de la pandemia la mayoría de las personas están más conscientes de mejorar su bienestar, pero no saben qué tan bien están, qué hacer para mejorar y por dónde empezar. “Queremos ayudar a que toda Colombia adopte buenos hábitos. Por eso, creamos un espacio que integra las condiciones de salud del usuario (cuerpo), cómo se siente (mente) y cómo vive (hábitos), y se consolida en un índice de bienestar. Apostamos a que las personas tengan una vida más sana. Cada paso cuenta. Lo que no se mide, no se mejora”, indica el titular.

La aplicación cuenta con la tecnología de dacadoo, aliado experto en Suiza, enfocado en ayudar a mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de un algoritmo e inteligencia artificial que ayuda a promediar el índice de bienestar, con millones de datos. Este indicador varía en una escala entre 0 (muy bajo) y 1000 (excelente), que permite comparar el bienestar del usuario con el de otros, con el objetivo de hacer un seguimiento del bienestar alcanzado y qué se debería hacer para mejorarlo.

Cabe aclarar que, la construcción de esta aplicación se llevó a cabo con clientes y usuarios reales permitiendo comprender cuáles eran los tres mundos necesarios para generar tranquilidad: bienestar y movilidad. En los próximos meses, se lanzarán al mercado todas las soluciones para que las personas estén tranquilas en el hogar.

HOGAR

Hay situaciones en las que las personas se enfrentan todos los días que, de un momento a otro, pasan de sentir tranquilidad a intranquilidad y muchas veces no consiguen resolverlas ya sea en su movilidad o en el hogar. “En este sentido, Bolívar Conmigo será la mano derecha de los usuarios ante imprevistos que puedan sufrir en su casa y tareas que no saben realizar: desde la inundación de la cocina, arreglar el grifo de un baño, resanar una pared de la sala comedor, cambiar una llanta, todo lo anterior con expertos confiables, o hasta sacar un certificado de Tradición y Libertad y/o consultar una multa por cometer una infracción de tránsito”, indica el titular.

RUTINAS DE BIENESTAR

“Nuestra innovadora plataforma tiene la cualidad de brindar un canal de autogestión a los clientes y no clientes desde tres conceptos: inmediatez, practicidad y versatilidad. A través de nuestro Botón Verde en el mundo de la movilidad podrán tener, de una manera muy fácil, asistencia en caso de choque, varada o robo para que en esos momentos de intranquilidad podamos acompañarlos. En caso de no tener un seguro, también lo conecta con algunas soluciones de Jelpit con descuentos y beneficios por ser usuario de Bolívar Conmigo”, reconoce Carrillo.

En el mundo del bienestar, para los usuarios de la App, no clientes de Seguros Bolívar, podrán acceder a beneficios y opciones que hacen fácil su día a día, gracias a todas las funcionalidades de la aplicación para tener hábitos saludables y, de esta manera, mejorar su calidad de vida.

“Ante emergencias médicas, pueden oprimir el botón verde de Bolívar Conmigo y, de manera fácil y ágil, pedir una cita con profesionales especializados registrados en la plataforma DoctorAkí. Y si necesitan un plomero o un cerrajero porque olvidaron las llaves en el apartamento o tienen una emergencia por pérdida de agua en la cocina, Jelpit será la encargada de darles la solución y salir de inconvenientes cotidianos rápidamente”, concluye.