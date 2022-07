Starlink, de Elon Musk, solicitó permiso para operar en Colombia

En la tarde de este viernes 1 de julio, Starlink, el servicio de internet satelital del multimillonario Elon Musk, radicó una solicitud para operar en Colombia.

Desde el Gobierno Nacional informaron que con esto se logra "fortalecer el mercado del país gracias al nuevo régimen satelital".

Según pudo conocer Portafolio, con el permiso para operar, Starlink podría funcionar como operador directo o prestar el servicio satelital a los operadores móviles o fijos que ya operan en el país: cualquier opción de servicio queda permitida con ese permiso.

Qué es Starlink

El servicio de Starlink es desarrollado por SpaceX otra de las empresas de Musk y su objetivo es llevar internet a las zonas con menos cobertura en el mundo.

El objetivo es llegar a 12.000 satélites en órbita, y las personas o compañías que puedan pagar una mensualidad lo pueden usar desde cualquier dispositivo.

La conexión por esta vía es de velocidades entre 50 Mbps y 150 Mbps, con una latencia de entre 20 y 40 milisegundos.

Como no se busca competir con la fibra o las conexiones 5G, la intención es complementarla en zonas de la geografía donde no llega la fibra óptica o las conexiones 4G o 5G no alcanzan a dar cobertura.

El servicio, aunque solo requiere de la instalación de una antena, cuesta casi los 100 dólares mensuales.

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay son otros países de América Latina donde ya funciona Starlink.

PORTAFOLIO