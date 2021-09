Startup recaudó $1.000 millones bajo modelo de propiedad colaborativa

Lokl, la plataforma digital que le ayuda invertir a las personas desde $4 millones en innovadores proyectos inmobiliarios logró recaudar más de $1.230 millones para su primer proyecto de inversión en bienes raíces: Indie Universe, un Coliving para creativos en Medellín, que permitirá a su comunidad vivir, crear y crecer alrededor de espacios como cafés, salas creativas, mercados de experiencia, ‘rooftops’, centros de comunidad, salas de meditación y hasta estudios de generación de contenido.



En este caso, aseguran que las utilidades que tendrán los usuarios podrían estar por encima del 15%, gracias a que este tipo de derechos generan rentabilidades por un lado debido al uso que se tienen por la operación y renta de los espacios; pero también por la valorización anual que adquiere la participación que se hizo en este proyecto.



“Somos un modelo que está transformando la industria inmobiliaria porque nuestros clientes no invierten en un metro cuadrado sino en todo un proyecto donde están participando con una comunidad de personas que quieren crecer. Eso trae una mayor rentabilidad y también una conexión, ya que dejamos de pensar en lo mío, lo tuyo y hablamos de nuestra propiedad. Al final creo que ese cambio de invertir a colaborar es donde realmente está el secreto que nos diferencia”, señaló Camilo Olarte, CEO de Lokl.



Cada día las personas le apuestan a buscar modelos dentro de los entornos digitales que se adapten a la idea de la economía colaborativa, que desde hace algunos años es promovida por empresas como Uber, Airbnb, Ebay, Workana, entre otras tantas que conectan a sus usuarios con una idea y la voluntad de compartir recursos sin ser propietarios de los bienes.



El CEO de esta plataforma tomó parte de esa idea para desarrollar un concepto propio y vanguardista al que decidió llamar: propiedad colaborativa. Con éste, busca apartarse de otros modelos de negocio como los ya popularmente conocidos crowdfunding inmobiliarios.



“Nosotros no sólo buscamos la rentabilidad compartida entre todos los dueños de ese proyecto, sino que nos interesamos en promover la idea de pertenecer a una comunidad y crear un retorno y conexión emocional con los proyectos en los cuales uno invierte”, explicó. Así le permite a la comunidad también hacer uso de estos espacios en los que invierten para que se sientan dueños de ellos, gracias a una oferta de descuentos en el arriendo y los servicios.



Su idea es que cualquier usuario pueda invertir de manera asequible en proyectos que se enfocan en construcciones relacionadas con Colivings, Coworkings y Comercio, un mercado que apenas se está desarrollando en el mundo y que brinda grandes oportunidades para inversionistas.



Inclusive, en el primer Indie ubicado en el sector de Laureles se demostró que la tasa promedio de ocupación del último trimestre este coliving es del 91.3%. Adicionalmente, la mayoría de sus habitantes resaltaron que lo más positivo de vivir allí es que se reducen los costos de vida en aproximadamente un 15%, gracias a la óptima utilización de cada uno de los espacios.



Por otro lado, el medio económico Entrepreneur señaló que los coliving ofrecen rendimientos de alquiler por encima del 9 al 12%, una cifra que supera el promedio actual de otro tipo de propiedades residenciales que están entre el 1.5 y el 3%.



Cabe agregar que para 2020 el mercado de colivings a nivel mundial recaudó más de US$7.952 millones y que la financiación en estos espacios aumentó en un 210% entre 2017 y 2018 de acuerdo al más reciente informe Global de Colivings realizado por el software de administración de bienes raíces The House Monk.



De esta manera, en Colombia también se empiezan a abrir caminos para una nueva clase de activos en la inversión inmobiliaria por medio de plataformas como Lokl que cumplen con las necesidades de inversión de las actuales generaciones.



“Nuestra prioridad es la seguridad y confianza de nuestra comunidad de clientes para generar los mejores retornos a su inversión, por eso manejamos protocolos de evaluación de proyectos estrictos en donde estudiamos los espacios financieros con un modelo que desarrollamos para poder analizar todas la variables. En ese sentido, buscamos proyectos en estado de desarrollo avanzando donde se tenga la tierra, permisos, estudios y otros procesos donde se garantice la viabilidad del mismo y se reduzcan los riesgos de la inversión. Además tenemos en cuenta que los operadores tengan tracción en el mercado y cuenten con una inversión de capital institucional o financiación asegurada de por lo menos el 50%”, explicó Camilo Olarte.



Para este mes Lokl busca a través de una ronda de inversión de capital semilla recaudar US$1 millón a través de un mecanismo de nota convertible, con el fin de desarrollar y hacer crecer la plataforma para luego expandirse a otras regiones de América Latina como México y Estados Unidos.



De acuerdo con una investigación realizada por el Portal Statista, se estima que los ingresos totales de las plataformas de economía colaborativa a nivel mundial alcanzarán los US $40.2 billones en 2022.