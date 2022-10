¿Se afectará la adopción digital en el país por el alza del dólar?

Con presencia en 41 países, incluyendo Colombia, la compañía de origen brasileño Stefanini Group busca convertirse en un aliado estratégico en la transformación digital de empresas locales. Marco Stefanini, CEO global de la firma, habló de cómo ve al país en adopción digital y de sus planes.



(EdTech colombiana en la lista de las 100 más prometedoras de la región).

¿Cuál es el balance que pueden realizar de su operación en el país?

​

Somos una empresa Global de origen brasileño con presencia en 41 países en los cinco continentes, con una facturación anual mayor a mil millones de dólares. Hoy somos catalogadas como una de las principales consultoras globales en soluciones de transformación e innovación con el reconocimiento global de Gartner, ISG y Forrester.



Particularmente en Colombia completamos 21 años, en los cuales hemos construido una historia robusta de crecimiento y expansión. Once años atrás hicimos una importante adquisición que nos permitió multiplicar la empresa seis veces su tamaño, dejándonos en una posición importante en el mercado local.



¿Cuáles son las soluciones que ofrecen en el país?



La principales soluciones que ofrecemos en Colombia están relacionadas con tecnología (automatización, diseño estratégico, agile squads, aplicaciones next gen, servicios en la nube, BPO & Workplace), banca, ciberseguridad, inteligencia artificial, industria y marketing.



Todo esto bajo un modelo cercano de ‘hecho a la medida’, que permite adaptar las soluciones para cada empresa, facilitándole a cada compañía afrontar los retos particulares de transformación.



¿Con cuántos clientes vienen trabajando en el país y con cuántos esperan cerrar este 2022?



Trabajamos con alrededor de 110 empresas de sectores como la banca, seguros, retail, farmacéutica y gobierno. Nosotros no hablamos de meta por cada país, pero sí globalmente el reto es llegar a una facturación de US$1.200 millones y alcanzar 32.000 empleados y continuar con esta tendencia de crecimiento en dólares que equivale a un 30%.



Así, el objetivo serían crecimientos proyectados de 25% para 2022 y un 30% en 2023, de acuerdo al panorama económico y político de Colombia.



(Conozca los países con la mejor oferta de becas para ir a estudiar).



¿Cómo ven la transformación digital en las empresas colombianas?



Colombia, al igual que otros países de Latinoamérica hispanohablante, está un poco por detrás de otros países en el tema de transformación digital, pero esto se convierte en una oportunidad importante para empresas especializadas en el tema. Hemos conseguido traer grandes clientes de otros países a Colombia, evidenciando que se pueden hacer grandes cosas y apoyar el crecimiento de muchas empresas, mejorar la vida de los ciudadanos y colombianos, pero también agregar valor a la sociedad en un momento muy interesante de la historia del mundo.



¿Cómo ven la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica de datos por parte de las empresas?



Mi visión es que los nuevos modelos de negocios estarán soportados por la tecnología, la inteligencia artificial y la analítica. El reto está en que en general los latinos, incluyendo Brasil, no estamos muy enfocados en los datos, y temas como el marketing de datos es incipiente. Por eso, se necesita una mirada de vaso medio lleno para mejorar la historia en todo Latinoamérica. No solamente en Colombia.



¿Cree que con la subida del dólar las soluciones tecnológicas se verán afectadas?

​

No tanto en realidad, porque nuestra estructura es muy local y básicamente está representada por la fuerza de trabajo. De hecho es al revés, ya que nos permite ver el vaso medio lleno, creando más una oportunidad, incluso para exportar dado que el peso colombiano pierde valor, por lo tanto los servicios de Colombia resultan mucho más competitivos para otros países y así las soluciones tecnológicas no tendrían una afectación como tal por este tema.



Lo que sí se vería afectado un poco es el software y hardware, pero es una mínima proporción si se tiene en cuenta que representa una pequeña parte de los costos. Así que no hay una incidencia negativa importante.



¿Cuáles son las tendencias que se vienen?



Depende mucho del seguimiento de negocio, pero vienen dándose en el mundo digital varias tendencias. Una de ellas tiene que ver con un cruce de líneas de negocio. Por ejemplo, usted tiene un banco y puede montar un marketplace, si tiene un retail puede crear servicios financieros.



¿Cuáles son los planes para el 2023?



Tenemos varios frentes para seguir aportando a Colombia como expandir mucho más el marketing digital en el país, también excelentes ofertas en el campo de soluciones de automatización para la industria, y en la parte financiera, el reto está en continuar creciendo en soluciones digitales de talla mundial, así como en ciberseguridad.



Johana Lorduy

PORTAFOLIO