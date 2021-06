Requisitos que se pedirían en la subasta de redes 5G

La subasta de espectro de 5G se podría realizar a finales de 2021. La idea es que se pueda utilizar la banda de 3.5 GHz que es en la que los operadores han hecho las pruebas.



Los términos o exigencias que tendrá el Gobierno no están claros aún, pero es posible que se use un modelo similar al de la subasta de 700 700Mhz en 2019, en la que se dispuso de zonas rurales que no habían tenido acceso a la red de 4G para que los operadores garantizarán el despliegue de redes.



“Estamos revisando los términos de referencia para la subasta de 5G, aún estamos viendo cuáles pueden ser esas condiciones que tendrán que cumplir los operadores que quieran participar, pero nuestra idea es que podamos conectar más hogares, se pondrán más antenas y lograremos que el país esté conectado al 70%” explicó Abudinen.



De acuerdo con el viceministro de Conectividad, Walid David, lo primero que se tiene que garantizar es la disponibilidad de espectro.



“Tenemos la banda de 3.5 GHz para el despliegue de la infraestructura 5G, Colombia planea crear una red compartida público-privada entre el Estado y los operadores para fomentar el bienestar social y hacer que la industria sea mucho más eficiente”, destacó.



El Gobierno aún tiene como meta el 2021 para la realización de la subasta, así que se haría a finales del año.



“Vamos para adelante esperamos que se realice este año, lo más importante es que podamos seguir desplegando redes y llegando a las comunidades que más lo necesitan, porque de nada sirve hacer una subasta de 5G para unos pocos, si aún hay zonas del país sin conectividad de internet”, apuntó la jefe de la cartera TIC.



Abudinen señaló que se está haciendo al tiempo el trabajo de actualización de redes, para que Colombia pueda tener una red moderna de 4G en la mayor parte de su territorio.



El Gobierno estima que las redes de 5G estén en funcionamiento para finales del año 2022 y principios de 2023 y que permitan un aumento muy notable en la capacidad de datos, una mayor velocidad y una mejor cobertura.



