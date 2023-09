Así puede convertir su teléfono celular en un datáfono

Los teléfonos Android servirán para que millones de micros y pequeños comercios y profesionales independientes puedan recibir pagos directamente en el celular con tarjetas débito y crédito físicas y virtuales, descargando una aplicación.



En Colombia hay ocho millones de micro y pequeños comercios que no han implementado los pagos digitales y siguen recibiendo pagos en efectivo. Esto, por los costos asociados a los datáfonos y la percepción en la afectación de sus ingresos, lo que genera impacto para su negocio, ya que al no poder recibir diferentes medios de pago se pierden oportunidades de venta con sus clientes.



Adicionalmente, al no estar reconocidos como negocios formales, no pueden solicitar algunos servicios otorgados por instituciones financieras. Por eso, Credibanco, red administradora y desarrolladora de medios de pago de bajo valor, lanzó la solución digital Tap to Phone que transforma los celulares de los comercios, que cuenten con tecnología Android, en datáfonos.



Varios jugadores de la industria han trabajado en promover el uso de estas tecnologías en diferentes mercados: Credibanco, Visa, Mastercard, Payments Way Solutions y el Banco de Bogotá.



Credibanco también dijo que busca dirigir esta nueva solución a terceros que agrupen y tengan una relación directa con comercios y que ofrezcan aplicaciones digitales ‘APPs’ para diferentes establecimientos comerciales, como es el caso de los bancos, fintech, agregadores, entre otros.



“En alianza con Yazara, una empresa reconocida en el mundo en desarrollar software de pagos, implementamos esta nueva solución de Tap To Phone, para que las diferentes aplicaciones de bancos, fintech, terceros, entre otros, que ofrezcan productos o servicios a comercios, cuenten con esta funcionalidad”, dijo Ricardo Zambrano, presidente de Credibanco.

Listo, Banco de Bogotá

El Banco de Bogotá ya está en producción con la tecnología en una aplicación en acuerdo con Credibanco. “Esto nos permitirá seguir fortaleciendo nuestra relación con estas empresas, brindándoles el respaldo necesario para que prosperen en un entorno empresarial cada vez más desafiante”, dijo Óscar Bernal, vicepresidente de Tecnología del Banco de Bogotá.



PORTAFOLIO