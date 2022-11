¿Cómo está Colombia en la transición hacia la tecnología 5G?

Para Chafic Nassif, presidente de Ericsson para América Latina Norte y el Caribe, el impulso del despliegue de 5G en la región debe continuar, en especial en países como Colombia en donde la adopción de esta tecnología sigue rezagada.



El ejecutivo también señaló que uno de los temas que se deben priorizar en el país es la discusión del espectro.



¿Cómo ven a Colombia en la transición hacia el 5G?



El país está en un punto de inflexión, con muchos cambios. De hecho el consejero presidencial de Transformación Digital para Colombia(Saúl Kattan) ha destacado que hay un 66% del espectro que está por renovarse y pienso que esto hay que verlo como una oportunidad y no como un problema. Es un gran momento para que el Gobierno, los operadores, la academia y empresas privadas, como Ericsson, se unan y miren cómo se puede avanzar.



¿Cuál sería la propuesta para llegar a ese objetivo?



Desde mi punto de vista creo que debemos resolver, de una buena forma, el tema del espectro y sus costos, ya que el espectro es el corazón de la industria. Como segundo paso necesitamos un balance entre el corto plazo, para iniciar con el 5G y mejorar la conectividad; y el largo plazo, y aquí hago referencia a las inversiones. De hecho recuerdo que cuando vivía en Taiwán, ellos tenían una subasta del espectro. El regulador decidió devolver incentivos a los operadores a cambio de pedirles que construyeran la cobertura necesaria. El resultado fue positivo: en solo dos años tenían más del 90% de cobertura en 5G. Creo que el regulador necesita un equilibrio entre los ingresos a corto plazo y los beneficios a largo plazo para la economía.



La tarea es pensar qué necesita Colombia y cuál es la mejor alternativa.

Chafic Nassif, presidente de Ericsson para América Latina Norte y el Caribe. Archivo particular

¿Cree que la inflación y el alza del dólar pueden retrasar la llegada del 5G?



La inflación ha venido teniendo un impacto global y ha afectado a todas industrias. Desde Ericsson hemos aprendido de los desafíos y sabemos la importancia de diversificar nuestra cadena de suministros, para así poder apoyar a los operadores. Sin embargo, a través de estudios hemos evidenciado que los consumidores ven el valor que tiene la conectividad y, sobre todo, el 5G. Creo que hay que seguir apostando por esa evolución. Colombia debe llegar al siguiente nivel.



¿Qué industrias se verán beneficiadas con el 5G?



El 5G puede llegar a impactar a las diferentes industrias como el sector minero energético, manufactura, salud, entre otros. Además, puede ayudar a los países a seguir avanzando.



¿Cómo ha sido la experiencia en esos países en donde se ha adoptado el 5G?



La experiencia sin duda es variada. Por ejemplo, Asia está muy avanzado, hoy Taiwán tiene una cobertura 5G en un 90% y hemos visto un impacto positivo. En Europa la dinámica es similar y se evidencia un avance en innovación. América Latina viene por buen camino, por ejemplo México ha tenido una alta adopción y hoy cuenta con un 40% del territorio con 5G.



Todavía hay un gran camino por recorrer y esperamos que Colombia pueda adoptar muy pronto el 5G.



Ahora bien no siempre los primeros son los mejores, ya que muchas veces deben sortear los grandes desafíos. Colombia es un país innovador y sé que pronto adoptará 5G.



¿Cómo va el conflicto con Apple, teniendo en cuenta que sus nuevos celulares 5G no se podrán venderse en el país?



En Ericsson invertimos muchos recursos en investigación y cuando se destina una gran inversión en desarrollo se debe proteger la propiedad intelectual, eso es muy importante. Con Apple, específicamente, tenemos una buena cooperación, en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, en enero de este año expiró nuestro acuerdo relacionado a propiedad intelectual y hemos venido en negociaciones tratando de renovar esos acuerdos. Hasta el momento no hemos llegado a un acuerdo. Esto no solo es en Colombia, también en otros países.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio