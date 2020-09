Tecnología al servicio de la reactivación empresarial en Colombia

La compañía Identidad Technologies lanzó en Colombia ‘Preventic’, una solución tecnológica para el sector empresarial que integra todos los elementos necesarios para garantizar el monitoreo y seguimiento estricto y continuo de la salud los empleados, tanto en oficinas, calle o incluso en sus casas, mientras están trabajando.



De acuerdo con la compañía, esta tecnología permite enlazar dispositivos de toma de temperatura, datos personales, bases de datos, analítica, canales de comunicación, formularios inteligentes, alertas automatizadas y dispositivos de comunicación para cumplir activamente con estas tareas de monitoreo y seguimiento.



Además, en caso de alertas positivas de síntomas tras el tamizaje y analítica en tiempo real, integra un canal de acceso a asesoría médica para asegurar, activamente, protocolos oportunos de prevención de contagio en equipos de trabajo fijo o móviles.



“Nos interesa que las personas se sientan acompañadas y protegidas en estos momentos, a veces cuando hablamos de productividad y tecnología olvidamos el lado humano, por eso con ‘Preventic’ se puede personalizar el tipo de escucha que se está haciendo, estructurando formularios que indaguen por el estado emocional, anímico y hasta familiar de los equipos de trabajo, lo que es muy importante en esta contingencia”, explica Luisa Sánchez, VP of SMS and Communication Solutions de Yellow Push de Identidad Technologies.



Entre las funcionalidades de esta herramienta de prevención activa, está el control y actualización diaria a través de voz y el envío de SMS con recordatorios de seguimiento a los empleados (al llegar a la oficina lávate las manos por 20 segundos, por ejemplo) y alertas, de forma que puede funcionar incluso sin conexión a internet.



“Sabemos que en la nueva normalidad el monitoreo de la salud en los equipos de trabajo es fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones, ya sea porque tienes muchos teletrabajadores o porque tienes muchos empleados en campo, pero que esto no debería tomar mucho tiempo, por eso los formularios inteligentes permiten que con una sola respuesta, se actualicen datos recurrentes, así como hacer el análisis automático de estos para identificar riesgos en tiempo real, ya sea al día a día o proyectados, como lo requiera la empresa”, comenta Luisa Sánchez.