Telescopio Euclid: ¿se conocerá el lado oculto del universo?

El telescopio espacial europeo Euclid será lanzado el 1 de julio desde Cabo Cañaveral, en Florida, para tratar de desentrañar dos grandes enigmas del universo, la materia y la energía oscuras, anunció el miércoles la Agencia Espacial Europea (ESA) en Twitter.



(Vea: ¿Sería posible llegar a la luna por medio de un ascensor espacial?).

El satélite irá a bordo de un cohete Falcon 9 de la compañía estadounidense SpaceX. Concebida por la empresa Thales Alenia Space, la nave de dos toneladas de peso, 4,7 metros de altura y 3,5 metros de largo, se posicionará cerca del telescopio espacial James Webb, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.



Desde dicha ubicación, llamada punto de Lagrange 2, Euclid, en homenaje al padre de la geometría, el griego Euclides, proyectará un mapa tridimensional del universo, que abarcará 2.000 millones de galaxias cubriendo un tercio de la bóveda celeste y retrocediendo en el tiempo hasta 10.000 millones de años.



Esta inédita cartografía tiene por objetivo reconstruir la historia del universo por tramos de tiempo, explicó el astrofísico Yannick Mellier, del consorcio Euclid, en rueda de prensa el pasado 13 de junio.



(Vea: ¿Cuánto falta para el fin del mundo? La ESA hizo el cálculo).

Archivo Portafolio.co

La idea es levantar una esquina del velo que oculta la materia y la energía oscuras, que constituyen el 95% del universo, pero cuya naturaleza se desconoce por completo, al no ser visibles.



Ambos componentes son, por ahora, puramente teóricos, pero los científicos los necesitan para comprender el cosmos.



Según su hipótesis, la materia oscura actuaría como un cemento dentro de las galaxias, lo que explicaría por qué no se dispersan en nubes de estrellas. En cuanto a la energía oscura, su existencia es necesaria para explicar la expansión acelerada del universo.



Gracias a esta misión, los astrónomos esperan comprender mejor cómo actúan y evolucionan con el tiempo ambos componentes.



(Vea: No es ciencia ficción: Nasa confirmó que desvió recorrido de asteroide).



AFP