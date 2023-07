Los riesgos en Threads más identificados por los usuarios

Threads, la nueva red social de la suite Meta, ha sido uno de los tópicos más importantes del mes de julio en el mundo, pues dicha plataforma nació como una forma para hacerle contrapeso a Twitter, teniendo en cuenta las características en común entre ambas redes.

El crecimiento que ha tenido Threads, a pesar de haber sido lanzada hace poco menos de un mes, ha llamado significativamente la atención. No obstante, la ola de la nueva red social puede ser un factor que haya hecho que los nuevos usuarios hayan ignorado los posibles riesgos que se pueden manifestar en la red social.



(Es oficial: desaparece el pájaro azul de Twitter).



En general, se le exige de manera constante a las redes sociales que tengan unos sistemas de seguridad que estén a la altura del volumen de usuarios que tengan, por lo que, constantemente, estas modifican los métodos de protección; sin embargo, hay momentos en los cuales estos pueden ser insuficientes.



En el caso de Threads, uno de los principales llamados de atención hechos por los usuarios tiene que ver con los términos y condiciones de la red social relacionados con la cantidad de información que la aplicación puede recoger de sus usuarios, tal como la ubicación, información de salud, contactos, contenido compartido, historial de navegación, compras, mensajes, información del dispositivo, idioma, dirección IP y la red wifi, entre otros.



(Tome nota: cómo acceder a WhatsApp Web sin escanear un código QR).



"Es comprensible que surjan inquietudes sobre el uso que Meta, la empresa matriz, puede hacer de la información recopilada. Además, es importante destacar que los usuarios otorgan permiso total sobre el contenido compartido sin recibir ninguna remuneración, y Meta no asume ninguna responsabilidad por el uso de la plataforma, dejando esa responsabilidad esté completamente en manos de los usuarios", señaló Juan Alejandro Aguirre, director de ingeniería de Sophos, empresa de ciberseguridad.



De hecho, el uso de Threads en Europa aún no ha sido autorizado debido a que se está evaluando de forma interna el cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA).



(Usuarios de Twitter empezarán a recibir dinero por publicidad).



"Aunque se asegure que los datos se recopilan de forma anónima, existe el riesgo de crear perfiles digitales que identifiquen nuestro comportamiento y preferencias. Desafortunadamente, esta información a menudo se utiliza de manera abusiva en beneficio de terceros", indicó el ingeniero.

Threads FOTO: EFE

De igual manera, el experto señala que es importante que los usuarios se tomen el tiempo de leer los términos y condiciones de las redes sociales y que también asuman la responsabilidad de su privacidad en redes: "Debemos asumir la responsabilidad de proteger nuestra privacidad y entender que los beneficios que obtenemos siempre tienen un costo. Como dice el refrán, ‘cuando el producto no tiene costo, tú eres el producto’. Esta realidad cobra especial relevancia en el mundo digital y en la era de la información en la que vivimos".

Recomendación de seguridad antes de crear una cuenta en redes sociales

1. Leer los términos y condiciones conscientemente y entender qué se está aceptando.



2. No otorgar permisos que vayan más allá del uso de la red social, como geolocalización o acceso a números de tarjeta de crédito o medios de pago.



3. No compartir información delicada, como lugar de residencia, fotos de hijos o menores de edad, donde se vean sus rostros, rutinas, destinos de viajes, etc. Estos datos pueden ser utilizados por delincuentes para extorsionar, estafar, suplantar al usuario en entidades financieras o en la adquisición de productos y servicios a favor de terceros; incluso esta información puede ser utilizada para realizar ciberataques contra las empresas en las que trabajan los usuarios.



PORTAFOLIO