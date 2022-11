Esta es la apuesta de la plataforma TikTok en Colombia

La plataforma de video TikTok se ha convertido en los últimos años en todo un fenómeno mundial de entretenimiento, que no solo ha ayudado a posicionar a artistas, sino que también le ha permitido a las marcas estar más cerca de sus consumidores. Es así como desde el 2020, la red social viene consolidando todo un ecosistema (TikTok for Business) enfocado en las empresas, que va desde productos de mercadeo hasta herramientas para que estas logren crear contenido.



De acuerdo con Tatiana López, head of Global Business Solutions Spanish Latam de TikTok, esta vertical de negocio, que está presente en la región desde 2021, ha permitido que las empresas de la región redefinan su publicidad y tengan soluciones para llegar a sus consumidores target. Además, de tener acercamiento más “autentico” con los usuarios que deriva, en muchas ocasiones, en ventas y en lealtad.



“TikTok se basa en intereses y, si bien empezamos enfocados en una generación joven, nos hemos venido diversificando basados en tres pilares. El primero, la autenticidad, ya que buscamos que las personas y las marcas se muestren como son. El segundo punto es la autoexpresión, que todos pueden expresarse y decir lo que sienten. Y el tercero, que las personas o marcas puedan generar un sentido de pertenencia”, comentó López en entrevista con Portafolio.



Según datos de HubSpot, la red social que ha ganado mayor participación entre los usuarios, a la hora de ver videos, es TikTok (40,7%), seguido de otras como Instagram (33,3%) o Facebook (14,8%). López afirmó que ese éxito no solo ha contagiado a los creadores de contenido, sino que las marcas han empezado a apostar por estar en donde los usuarios quieren estar.



“Somos un equipo dedicado no solo a la creación de contenido, sino también a educar a las marcas, a los anunciantes y a las agencias a hacer TikTok, a demás entregamos soluciones de alto impacto. Nosotros estamos viendo en la región que estamos creciendo a doble digito las inversiones en nuestra plataforma”.



Y es que con más de 1.000 millones de usuarios activos al mes a nivel global, y un crecimiento constante, TikTok sigue atrayendo a marcas que están llevando su contenido hacia la plataforma. De acuerdo con López, casos como el de multinacional Procter & Gamble (PG), Mercado Libre, a nivel regional, y de bancos como Davivienda, en Colombia, son algunos de los ejemplos que tiene hoy la aplicación.



“Otros casos de éxito que tenemos en la plataforma es el Banco de Crédito en Perú, en el que generamos más de 13.000 cuentas de ahorro nuevas a través de TikTok en menos de tres meses, estuvimos también trabajando con Ualá y Davivienda”.



En Colombia



Una de las apuestas que tiene la plataforma en el país es seguir creciendo a doble dígito y para ello buscan ampliar su base de clientes y de usuarios.



“Las expectativas que tenemos en Colombia son muy grandes y vemos que hay una intención por parte de las empresas de redefinir e innovar. El mercado colombiano nos quiere y las marcas se están dando cuenta que estamos ganando la atención de los usuarios por mucho tiempo. Sin duda Colombia se ha vuelto relevante y de hecho estamos buscando un country manager para tener una mayor operación”, dijo López.

Por último, la ejecutiva destacó que la plataforma busca apoyar a las marcas locales y a los creadores de contenido.



“Somos una plataforma de video y este ha evolucionado; esto nos permite dar estos resultados. Le estamos apostando al mercado para darle resultados a las marcas y a las comunidades. Tik Tok vino para quedarse, no es un momento. Estamos redefiniendo la forma en que se hace entretenimiento”.



Nuevos contenidos



Tal como señaló la ejecutiva de Tik Tok, la comunidad de creadores en Colombia también ha venido creciendo en los últimos años. En la actualidad, precisó López, la marca ha logrado identificar creadores de diferentes industrias, lo que ha permitido que las empresas puedan realizar colaboraciones y contenidos. “Sabemos que el trabajo de un creado de contenido es 24/7 por eso les brindamos todo el acompañamiento y las herramientas”, finalizó.



