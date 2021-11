Un dólar sin techo: cerró la semana al alza y por encima de $4.000

El dólar sigue sin techo en Colombia y, este viernes, en lass negociaciones del mercado interbancario, superó los 4.000 pesos.

En los primeros minutos de la jornada, la divisa alcanzó un precio de 4.025 pesos. Después, pasadas las 8:30 a.m., bajó a 4.010,24 pesos. Y pasadas las 9 a.m., bajó a 4.006,36 pesos.

Hacia las 9:40 a.m., la divisa bajó a 4.004,21 pesos. Y después de las 10 a.m., bajó a 4.003,76 pesos. Cerca de las 11 a.m., volvió a subir a 4.005,48 pesos.

Al final, terminó el día en 4.008,46 pesos, 38,97 pesos por encima de la TRM para este viernes, que fue de 3.969,49 pesos.

Con relación a la TRM de inicio de semana, que fue de 3.923,53 pesos, la divisa terminó con ganancias de 84,93 pesos.

El nerviosismo ante la aparición de una nueva variante del covid en Sudáfrica tuvo mucho que ver con esta situación, pues golpeó varios mercados bursátiles del mundo y los precios del petróleo.



"La nueva variante del covid descubierta en Sudáfrica generó inquietudes y riesgos sobre si la recuperación económica se verá afectada. Fue una jornada marcada por el refugio de los inversionistas en dólar", dijo Daniel Velandia, director ejecutivo de Research y economista jefe de Credicorp Capital.

