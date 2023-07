¿Por qué Twitter ahora restringe la lectura de publicaciones?

Elon Musk anunció el sábado que Twitter restringiría temporalmente la lectura de tuits con el fin de reducir el uso masivo de datos por parte de terceros para alimentar modelos de inteligencia artificial

La red social limitará la lectura a 10.000 mensajes por día para cuentas verificadas, 1.000 para usuarios no verificados y 500 para cuentas nuevas no verificadas. Musk, habitualmente impredecible en las decisiones sobre la plataforma, aumentó así el límite inicial (8.000, 600 y 300 vistas diarias) que había anunciado apenas horas antes.



(El rol de la IA en Apple para alcanzar los tres billones de dólares).



La decisión se tomó "para remediar los niveles extremos de recopilación de datos y manipulación del sistema", explicó Musk en un tuit. El día anterior ya había anunciado que en lo sucesivo no sería posible leer mensajes en la red social sin conectarse a una cuenta personal y dar sus identificadores.



"Cientos de organizaciones (quizás más) estaban extrayendo datos de Twitter de manera extremadamente agresiva, hasta el punto de afectar la experiencia real del usuario", dijo Musk, accionista mayoritario y presidente ejecutivo del grupo con sede en San Francisco (California).



(Cómo funciona la IA de Meta para los algoritmos en sus redes sociales).



Al limitar la cantidad de tuits que se puede leer por cuenta, Musk busca evitar que estas organizaciones recopilen cantidades masivas de datos que se utilizan en particular para desarrollar los llamados modelos de inteligencia artificial (IA) generativa.

Elon Musk EFE/ Adam S Davis

Para desarrollar un modelo generativo capaz de responder de forma humana a las solicitudes lingüísticas cotidianas, estas empresas deben "entrenar" la interfaz dándole ejemplos de conversaciones.



(Cuánto ofrece el FBI por el arresto del jefe del grupo Wagner).



"Casi todas las empresas que realizan IA, desde nuevas empresas hasta algunas de las corporaciones más grandes del mundo, extraían grandes cantidades de datos", insistió el magnate. "Es bastante irritante tener que agregar de manera urgente una gran cantidad de servidores solo para facilitar la escandalosa valoración de algunas empresas emergentes de IA".



Estos servidores adicionales eran necesarios para que Twitter soportara un tráfico pesado y el uso de la plataforma por parte de software o bots, pero no por parte de los usuarios comunes.



(¿ChatGPT y más IA generativas pueden desinformar más que los humanos?).



Twitter no es el único que se enfrenta a las consecuencias de la explosión de la IA generativa y el desarrollo de servicios basados en modelos lingüísticos. A mediados de junio, la plataforma de discusión Reddit elevó los precios que cobra a los desarrolladores externos por usar los datos y las conversaciones publicadas en la red social.



La decisión provocó protestas, ya que hasta entonces estas plataformas habían brindado acceso a datos públicos en su sitio a precios moderados o de forma gratuita.



AFP