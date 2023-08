Twitter estrena nueva función: permitirá ocultar logo de verificación

La suscripción de pago X Blue, antes conocida como Twitter Blue, ahora incluye la opción de ocultar la etiqueta de verificación azul, la cual antes de la llegada de Elon Musk era gratuita y estaba asociada con el reconocimiento o la credibilidad de la cuenta, pero ahora puede ser razón de críticas.

"Como suscriptor, puede optar por ocultar su marca de verificación en su cuenta. La marca de verificación se ocultará en su perfil y publicaciones", indica un comunicado de la empresa. No obstante, X anota que "la marca de verificación aún puede aparecer en algunos lugares" y que es posible que los suscriptores no puedan acceder a algunas funciones "mientras la etiqueta de verificación esté oculta".



Antes de que Musk comprara Twitter -red social ahora llamada X-, la plataforma usaba un sistema de verificación de etiquetas azules para el reconocimiento o la credibilidad de la cuenta, pero este año Musk comenzó a permitir que cualquier persona fuera verificada a través de una suscripción de 8 dólares al mes y, luego, retiró las verificaciones que los usuarios habían obtenido en la administración anterior.



Desde que se produjo este cambio, algunos usuarios de X Blue han sido criticados por pagar por la red social gratuita y por mostrar su apoyo a Musk. Además de una etiqueta de verificación, la suscripción de X Blue permite a los usuarios, editar sus publicaciones, subir vídeos más largos y llegar a más usuarios.



El mes pasado, Musk rebautizó la red social y cambió el logotipo del pajarito azul por una X. Según el multimillonario, su objetivo es hacer que X se convierta en una superaplicación que la gente no use solo como red social, sino también como mensajería instantánea y herramienta para la venta, compra y pago de bienes, servicios y oportunidades.



EFE