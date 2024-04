Uflow y MO Credit Management Platform se alían para fomentar acceso al crédito

Dos compañías tecnológicas, uFlow y MO Credit Management Platform, establecieron una alianza para acelerar la transformación tecnológica del mercado financiero y por ende mejorar los índices de acceso al crédito en Colombia y la región.



Esta colaboración brindará a entidades bancarias, Fintechs, retails, cooperativas y otros actores del ecosistema financiero un servicio integral para administrar procesos de productos y créditos.



El motor de decisiones integrado será fundamental para la originación de créditos preaprobados en cuestión de segundos, pues esta herramienta permite consultar rápidamente el historial del solicitante en diferentes burós y bases de datos alternativas.



Santiago Etchegoyen, cofundador y CTO de uFlow, destaca que “la integración funciona recibiendo los datos de un buró de crédito, junto con la aplicación de las políticas de cada negocio financiero, y con ellas se realizan dos operaciones: se les otorga un monto pre-aprobado y se segmentan para diferentes tipos de oferta”.



El motor de decisiones No Code y serverless habilita a las entidades financieras la posibilidad de automatizar y optimizar sus decisiones crediticias sin necesidad de codificación ni dependencia del sector de IT. Con su integración a la plataforma de MO Credit Management Platform, sigue un enfoque API-First, lo que genera una solución altamente integrable capaz de soportar una variedad de casos de uso, desde tarjetas de crédito hasta adelantos de efectivo.



Cabe señalar que el contexto reciente por el que ha pasado el país, de una desaceleración económica, la inflación y las altas tasas de interés, han permeado e impactado en el acceso a créditos.



Según los últimos datos del Banco de la República, la cartera de crédito de consumo llegó a los $205,5 billones en enero del 2024, lo que representó una caída del 3 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fue de $ 212 billones, algo, que preocupa a muchos, pues, el consumo representa alrededor del 78 % del PIB.