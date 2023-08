IBM utiliza IA para hacer predicciones y comentar el US Open de tenis

App US Open Tennis Championships

US Open Tennis Championships

IBM anunció que para el Abierto de Tenis de Estados Unidos 2023, que se realiza del 22 de agosto al 10 de septiembre, se han implementado nuevas funciones digitales basadas en la inteligencia artificial (IA) para la aplicación y la página del US Open.



Ahora usted podrá ver vídeos de resumen comentados con ayuda de la IA generativa. Después de cada contienda podrá acceder a un resumen con comentarios de los momentos más importantes del encuentro.



"A lo largo de todo el torneo , la tecnología de IA automatizará la producción de narraciones de audio detalladas y los subtítulos para acompañar los videos con los momentos más destacados del US Ope", dijo IBM.



Esta tecnología se llama IBM watsonx powered AI Commentary, que logra adoptar el idioma único del tennis. La idea de la compañía era producir comentarios con un vocabulario y estructura variada para hacer más atractivos los clips informativos.



Cabe aclarar que estos comentarios están disponibles en inglés, aunque la compañía espera que en el futuro puedan ampliar la experiencia a otros idiomas.



Al respecto, Jonathan Adashek, vicepresidente senior de Comunicaciones y Marketing de IBM, aseguró que: "Los fans que accedan a las experiencias digitales del US Open este año podrán experimentar cada partido individual en las diecisiete canchas, con la narración detallada de audio y subtíttulos acompañado de cada video".



Por otra parte, IBM también anunció que en esta edición del torneo la aplicación US Open Tennis Championships incluye estadísticas y predicciones a partir de datos estructurados, con lo que se busca mostrar "el nivel de ventaja o desventaja de los jugadores en el sorteo individual, pero también a nivel general del juego".



Esto, gracias al IBM watsonx powered AI Draw Analysis, que le permite a los espectadores ver la evolución de un jugador desde el inicio del torneo hasta el final, pues "se actualizará diariamente conforme avance el campeonato y la eliminación de jugadores", comentó la compañía.



Es decir, usted podrá descargar la app y sin necesidad de registrarse podrá ver los partidos individuales y ver la dificultad proyectada en el encuentro, así como la probabilidad que tiene cada competidor de ganar.



Predicciones de la app del US Open IBM

Aunque la empresa aclaró que existe un margen de error, que se va a ir reduciendo en el transcurso del mismo torneo, IBM considera que cada vez se perfeccionarán más los algoritmos hasta lograr una certeza casi completa frente a los posibles ganadores.



Sobre esta herramienta, la compañía destacó en una rueda de prensa realizada este 25 de agosto, que esta podría ser una oportunidad para nutrir y alimentar el ejercicio de los periodistas deportivos, pues tendrían todo un histórico de información y el apoyo del análisis de la IA.



Con respecto a estas dos nuevas innovaciones, Brian Rieron, director senior de la estrategia digital de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) aseguró que: "Este año estamos especialmente emocionados por que los fans ahora podrán experimentar los comentarios generados por la IA de IBM watsonx en los partidos individuales, brindando insights más profundos que nunca a través de nuestros videos con los momentos destacados. Además, con IBM watsonx powered AI Draw Analysis los fans pueden visualizar fácilmente los posibles oponentes de cada jugador y destacar su camino hacia la final, lo que permite una mayor comprensión de los posibles encuentros de cada ronda".



