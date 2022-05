Vecard, la identificación 100 % digital que se adapta a cada empresa 

Con el fin de ayudar a las compañías a identificar a sus colaboradores, afiliados o clientes de manera digital y sin tener que acudir a los suministros que hoy en día escasean, dada la problemática de la crisis de contendedores, (como las tarjetas de proximidad para control de acceso o tarjetas inteligentes), la empresa Veriddica lanzó Vecard, una identificación 100 % digital que se adapta al uso que le quiera dar a cada empresa.



En entrevista con Portafolio, Simcha Yurcowicz, gerente comercial ID de Veriddica, habló sobre esta identificación digital y de los beneficios que trae esto para las empresas.

¿Qué elementos innovadores presenta esta estrategia?



Vecard es una solución aterrizada a la realidad que vivimos hoy, donde miles de compañías están en trabajo remoto o modelos híbridos y la identificación de personal con documentos seguros no puede ser una alternativa que no evolucione. El principal elemento innovador de Vecard es su posibilidad de integración con controles de acceso y con sistemas que use la organización para prestar servicio a sus usuarios. Esto hace que Vecard no solo sea un documento en celular, sino que permita el acceso de personal o usuarios a instalaciones autorizadas, el acceso a servicios exclusivos, el préstamo audiovisual o de libros en una universidad, entre otros).



Adicionalmente, es una identificación muy segura ya que primero las compañías tienen la posibilidad de crear, actualizar o eliminar identificaciones en minutos, lo que hace que por ejemplo un carnet digital vencido o robado no pueda ser utilizado en el instante en que se reporta su inactivación. Adicionalmente con un código QR único y variable (cambia cada 12 segundos) que tiene cada identificación se pueden validar en tiempo real.



Finalmente, a través del app convertimos la herramienta en un canal de comunicación entre la compañía y sus usuarios, a través de un módulo de Push notes, que es una herramienta instantánea de mensajes al celular del usuario.

¿Cuántas empresas han trabajado con esta alternativa?



Desde su lanzamiento cerca de 50 empresas del sector privado, público y educativo, han encontrado en esta solución una estrategia moderna y ágil para identificar sus usuarios, funcionarios o clientes de forma digital. Sobre todo, durante esta crisis de insumos que vivimos, porque realmente han evitado frenar sus procesos de identificación de personal de forma ágil y segura.



¿Cuántas tarjetas se han emitido?



Entre enero de 2021 y febrero de 2022, la compañía ha emitido más de 138.000 tarjetas digitales Vecard. Asimismo, esta alternativa se ha convertido en una herramienta importante de identificación para usuarios y colaboradores de instituciones de educación superior, empresas del sector público, consejos profesionales, cámaras de comercio, del sector corporativo y para ser usadas en edificios inteligentes.



¿Cuánto puede llegar a costar el servicio de Vecard?



Esta es una solución escalable y modular para las compañías, lo que quiere decir que una empresa puede iniciar con una generación básica de tarjetas digitales que puede estar aproximadamente en 300 dólares y dependiendo del uso e integraciones que sean necesarias con control de acceso u otros sistemas, tendrá unos costos adicionales. En Veriddica buscamos que sea una solución asequible para todo tipo de empresas y que cumpla con cada una con sus necesidades específicas.



¿Cuáles son las expectativas para este 2022?



Lograr que cada vez más compañías en Colombia e internacionalmente usen Vecard como su solución de identificación digital, porque es una alternativa segura, moderna y que se logra integrar con sistemas o control de acceso y otros servicios, para que sea una credencial con funcionalidad. Nuestra meta es ser la mejor alternativa de identificación digital.



Continuar la evolución del producto con funcionalidades prácticas para que sea una opción ideal para la identificación de personal, identificaciones para eventos masivos a nivel nacional e internacional.



