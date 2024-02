¿Negocio atrevido?: así funciona el mercado de datos biométricos

Se estima que más de 3 y medio millones de personas en el mundo se han apuntado al proyecto del Worldcoin, que funciona con un aparato llamado ORB, que escanea el iris de los ojos y suministra a la persona un código único de identidad global.



En España, por ejemplo, cerca de medio millón de personas, sobre todo jóvenes y adolescentes, se han apuntado a esta aventura y han vendido uno de sus datos biométricos, el escaneo de su iris, sin medir las consecuencias o los riesgos que eso pueda tener a futuro.



La empresa de tecnología que patrocina este inusual proyecto es Tools for Humanity (Herramientas para la humanidad), que afirma haber sido “creada para garantizar un sistema económico más justo”.



La compañía fue fundada en 2019 por el norteamericano Sam Altman, CEO de OpenAI y por Alex Blania, un ingeniero industrial y físico por la Universidad de Erlangen-Nuremberg, y director de Worldcoin.

Sobre el proyecto Worldcoin la firma dice que “está construyendo la red de identidad y financiera más grande del mundo para que sirva como un servicio público, dando propiedad a todos”.



Agrega que el objetivo “es crear acceso universal a la economía global independientemente del país o el origen, acelerando la transición hacia un futuro económico que acoja y beneficie a todas la gente del planeta”.



“Si tenemos éxito, creemos que Worldcoin podría aumentar las oportunidades económicas, establecer una solución confiable para distinguir los seres humanos de la inteligencia artificial en línea mientras preserva la confidencialidad de los datos”, indicaron Altman y Blania en una carta en X.

Worldcoin planea emitir a cada persona en la Tierra una acción gratuita con la que el beneficiario podrá comprar otros tokens/stablecoins, más Worldcoin, enviar dinero a tus amigos o pagar bienes y servicios, entre otras cosas. El proyecto del Worldcoin fue lanzado en julio pasado como nueva criptomoneda, dotada de un sistema de verificación de la identidad humana a partir del escaneo del iris.



“La empresa dijo que busca abrir una posible vía hacia un ingreso mínimo universal basado en la inteligencia artificial”.



Ese ingreso mínimo universal es considerado en Silicon Valley, sede de las más importantes compañías emergentes de tecnología como Apple, Facebook y Google, como una de las soluciones frente al riesgo de que se pierdan muchos de los empleos existentes hoy al ser reemplazados, en un futuro, por programas de Inteligencia Artificial.



El primer problema que enfrentó el Worldcoin fue el de la identidad de las personas y por eso recurrieron a la biometría para demostrar que cada persona es única y construyeron un dispositivo biométrico pero, sin calcular sus efectos futuros y otros problemas existentes, según expertos.



Portafolio contactó a Woldcoin y a Tools for Humanity pero no recibió respuesta. Los datos biométricos son cada vez más importantes en el mundo de la gestión de datos y están sujetos en la Unión Europea, por ejemplo, a regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, que marca las pautas y regula sobre la forma de cómo las empresas pueden recopilar los datos personales y lo que es permitido hacer con ellos.

Biometría iStock

Los datos biométricos describen y clasifican características físicas únicas de una persona como el escaneo del iris, las huellas dactilares, las facciones, la firma, la voz, etc., y se almacenan en planillas de datos con el mismo nombre.



Por lo general se utilizan en la actualidad para ingresar a zonas de alta seguridad o en investigaciones forenses para ayudar a identificar a sospechosos o a víctimas de delitos, por ejemplo.



Pero expertos dicen que vender los datos biométricos como el iris, las huellas dactilares y todas las señales que nos identifican como individuos únicos en el mundo es muy arriesgado por el posterior manejo que se pueda dar a esa información a nivel global.



Xataka, una publicación digital especializada en tecnología sostiene que no es posible garantizar a largo plazo que no se descifren esos datos biométricos para identificar a las personas y que no se pueda suplantar su identidad.

Informaciones de la cadena DW sostienen que en China ya se habría descubierto el mercado negro de datos biométricos, lo que dejaría expuestas a las miles de personas que se han escaneado el iris para el proyecto Worldcoin.



Sin embargo, esa iniciativa habría hecho disparar 170% el valor del Worldcoin en el mercado, según informaciones extraoficiales conocidas.



Jack Forestell, director de soluciones globales para comercios de Visa In, escribió que “el mundo se está moviendo rápidamente hacia un futuro libre de contraseñas a medida que los consumidores se dan cuenta de las distintas maneras en que las tecnologías biométricas les pueden facilitar la vida”.



“A medida que los pagos electrónicos se expanden en todo el mundo, Visa está comprometida a desarrollar capacidades emergentes que entreguen una experiencia de pago mejor y más segura, y a invertir en ellas”, añadió.



El problema es que pocos confían, de momento, en tanta belleza y, sobre todo, en la seguridad de ese tipo de proyectos.

GLORIA HELENA REY