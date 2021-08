Así funciona la opción de WhatsApp de ver fotos y videos solo una vez 

WhatsApp anunció este miércoles que a partir de esta semana los usuarios pueden enviar fotografías y videos que solo podrán abrirse una vez por el receptor y después se eliminarán.



Esta nueva función ha sido bautizada como 'Ver una vez' y la app, propiedad de Facebook, la presentó como una manera de avanzar hacia un mayor control de la privacidad por parte de los usuarios, un campo en el que la empresa recibe muchas críticas.



En una entrada en el blog corporativo, WhatsApp puso como ejemplos el envío de una fotografía por parte de una persona que se está probando ropa en una tienda y quiere conocer la opinión del receptor y otra en que se comparte la clave de una red de internet WiFi.



Desde la aplicación de mensajería instantánea indicaron que, como el resto de los mensajes, estas imágenes estarán encriptadas entre el emisor y el destinatario (es decir, que si alguien intercepta el fichero, no podrá abrirlo), pero alertaron de que, aun así, solo se recomienda enviarlas a receptores de confianza.



Eso es así porque aunque las imágenes se eliminen una vez visualizadas, siempre existe la opción de que el destinatario haga una captura de pantalla desde su teléfono o fotografíe la imagen desde un dispositivo externo.



En ninguno de estos dos casos el emisor de la imagen sería avisado, lo que ha despertado recelos entre las empresas de ciberseguridad, que consideran que puede estar dándose una falsa sensación de control al emisor.



"Que la función sea compatible con las capturas de pantalla es un inconveniente por parte de la empresa matriz, Facebook. Ya que, a pesar del aviso, hace al usuario vulnerable ante ciberdelitos como la extorsión sexual", indicó en un comunicado el portavoz de Panda Security, Hervé Lambert.



Para mandar una foto o vídeo en la modalidad de 'Ver una vez', hay que pulsar el botón con el número 1 que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla antes del envío, una opción que WhatsApp aseguró que estará disponible para todos los usuarios a lo largo de esta semana.



Una vez el receptor haya visto la imagen, aparecerá un mensaje de "abierta", no se podrá volver a visualizar y no se guardará en la galería de fotos del teléfono destinatario.



Además, si el receptor no abre la imagen en 14 días tras el envío, esta también desaparecerá.



EFE