Así puede recuperar los mensajes eliminados por error en WhatsApp

Es sabido que WhatsApp en una aplicación que se actualiza de manera constante, esto debido a que constantemente se busca que la aplicación le genere cada vez más confianza para los usuarios.



Una función que, en su momento, fue muy demandada y, que en el presente, es una de las más utilizadas, es la que permite eliminar mensajes enviados de forma errónea a un chat.



No obstante, en un principio esta opción no tenía reversa; una vez que el usuario eliminaba un mensaje, el contenido se perdía y, por lo tanto, el texto no se podía recuperar.

Cómo recuperar los mensajes eliminados

Se pueden eliminar mensajes enviados o recibidos en el teléfono, por lo que esto no afecta a los chats del destinatario, pues seguirá viendo los mensajes en su chat.



Para poder recuperar el mensaje borrado, abra la aplicación, ingrese a un chat y busque un mensaje que desee eliminar, pulse en el ícono de menú, luego en 'Eliminar mensaje', posteriormente en 'Eliminar para mí'. En ese momento, el mensaje se habrá borrado.



A partir de ese momento, usted tiene cinco segundos para deshacer esta acción. Para hacerlo, pulse en la opción deshacer antes de que el mensaje se borre de forma permanente.



