No se vaya a quedar sin WhatsApp: celulares donde dejará de funcionar

A partir del 1 de noviembre del 2021, la aplicación de mensajería instantánea WhastApp dejará de funcionar en varios celulares con sistemas operativos tanto Android como iOS (iPhone).

Puntualmente, solo se podrá seguir usando en dispositivos que tengan versiones iguales a superiores a 4.0.3 en Android y 9 en iOS.



Es normal que la app haga este tipo de actualizaciones, pues el objetivo es darles mejoras a los usuarios, pero en este proceso siempre hay celulares que quedan rezagados y a los que no se les presta más soporte.



Así las cosas, los modelos Android que no podrán usar más WhastApp desde noviembre son:



- Huawei: Ascend G740, Ascen Mate, Ascend D2



- LG: Lucid2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.



- Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2



- Sony: Xperia M.



- ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo.



- Otros: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.



En cuanto a los iPhones, los que quedarán obsoletos son: el Apple iPhone SE, el 6S y el 6S Plus.



GUARDE CONVERSACIONES



Si tiene alguno de esos equipos y requiere guardar sus conversaciones, le contamos cómo hacerlo.



Primero, puede hacer una copia de seguridad (por el tiempo que quiera y con los chats que guste): vaya a 'Ajustes', 'Chats', 'Copia de seguridad' y 'Guardar'.



Segundo, si cambia de equipo y sistema operativo, puede hacer la copia de seguridad, pero para exportarla en un correo electrónico.



Con ambas opciones garantizará tener las conversaciones cuando cambie su equipo.



PORTAFOLIO Y EL TIEMPO