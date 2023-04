WhatsApp: celulares que se quedan sin la app desde abril de 2023

Archivo particular

WhatsApp es una de las herramientas de mensajería instantánea más importantes del mundo y con los avances que llegan para la aplicación también aterrizan actualizaciones.



De estas, cada cierto periodo de tiempo la aplicación deja de funcionar en algunos dispositivos, bien sea porque ya la interfaz no es compatible o porque el celular como tal no tiene la capacidad de ejecutar las novedades de la app.



Para el mes de abril la lista de celulares que no tendrán más soporte de la aplicación se renueva. Dentro de ellas están dispositivos de marcas como: Samsung, LG, Huawei, ZTE, entre otras.



El listado completo de celulares que se quedan sin WhatsApp son:

- Archos: 53 Platinum.

- Caterpillar: Cat B15.

- Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

- HTC: Desire 500.

- Lenovo: A820.

- LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 II - Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

- Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

- Sony: Xperia M.

- THL: W8.

- UMi: X2.

- Wiko: Cink Five, Darknight.

- ZTE: Grand S Flex, V956, Grand X Quad v987, Grand Memo.

