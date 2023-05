¡Pilas! Estos celulares se quedarán sin WhatsApp el 31 de mayo

La app de mensajería instantánea WhatsApp se mantiene en constante actualización con el objetivo de seguir avanzando en mejorar la experiencia de sus usuarios.



Sin embargo, con la llegada de nuevos ajustes, la compatibilidad con varios equipos móviles suele quedar obsoleta. Es por eso que, cada cierto periodo de tiempo, la aplicación deja de funcionar en algunos dispositivos.



Para el mes de mayo la lista de celulares que no tendrán más soporte de la aplicación se renueva. Dentro de ellas se encuentran marcas como: iPhone, Huawei, Samsung, ZTE, LG, entre otras.



(Vea: Millonaria sanción económica a Meta por violar privacidad de usuarios).



Celulares que se quedan sin WhatsApp el 31 de mayo

- LG: LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, - LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7.



- Huawei: Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2.



- Sony: Sony Xperia M.



- Lenovo: Lenovo A820.



- ZTE: ZTE V956 - UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo.



- iPhone: iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus.



- Winko: Wiko Cink Five, Winko Darknight.



- Archos: Archos 53 Platinum.



- Winko: Wiko Cink Five, Winko Darknight.



- Archos: Archos 53 Platinum.



(Vea:La IA 'liquidaría' a Google y Amazon: la predicción de Bill Gates).

Celular. iStock

¿Cómo saber si su celular se quedará sin la aplicación?



1. Ingrese a la opción ‘Ajustes’ de su celular.

2. Diríjase a ‘Información de dispositivo’.

3. Revise qué versión de Android tiene en su ‘smartphone’.



(Vea: Así funciona el buscador Bing, de Microsoft, con ChatGPT).



Recuerde:

​

- Solo los celulares que tienen Android 4.1 o inferior ya no contarán con WhatsApp.



- En el caso de los iPhone, los que tienen iOS 12, los que tienen iOS 12, iOS 11 o iOS 10 no podrán actualizar la app.



PORTAFOLIO