WhatsApp: los 'trucos' que puede aplicar para volverse invisible

WhatsApp es la app líder de mensajería instantánea, propiedad de la compañía norteamericana Meta. Cuenta con más de 30 funciones, las últimas fueron creadas en 2022, entre ellas se encuentran el modo multidispositivo que le permite tener hasta 4 sesiones en WhatsApp Web sin tener conectado el teléfono, reacción a los mensajes, eliminar un mensaje para el receptor y emisor, creación de grupos de hasta 512 miembros y compartir documentos de máximo 2 GB.



(Vea: C-Pocket presenta solución para pagos por WhatsApp).

Para muchas personas es cada vez más importante proteger cierta información en redes sociales y justamente esta app ofrece unas 'opciones ocultas' que le permiten hacerse invisible en la web.



Si usted no desea compartir su foto de perfil, biografía, su nombre, entre otras, debe configurar el modo invisible, pero tenga en cuenta que para lograrlo debe tener la última versión de la aplicación, la cual puede descargar en las tiendas de aplicaciones.



Tenga en cuenta que no debe instalar otra aplicación o hacer procedimientos fuera de WhatsApp, solo debe configurar las herramientas que tiene la app.



(Vea: Celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar por actualizaciones).

Pasos para activar 'modo invisible'

Le compartimos el proceso que debe realizar para hacerse 'invisible', siga cuidadosamente las indicaciones:



1. Ocultar el estado de 'en linea', usted podrá hacerlo para un contacto específico o para varios. El paso a paso para hacerlo es:

- Abra aplicación

- Oprima opción 'Privacidad'

- Seleccione 'Hora de última vez y en línea'

- Le aparecerán las opciones: 'Todos', 'Nadie', 'Mis contactos, excepto', elija la de su preferencia.



2. Elimine su nombre, para ello pulse su foto de perfil y presione 'Editar nombre', ingrese al sitio web códigos Unicode y seleccione la casilla en blanco de su nombre, le aparecerá un código debe pegarlo y ya no aparecerá su nombre.



3. Que nadie sepa que esta escribiéndole. ​En este caso no hay una función específica, el truco sería apagar su conexión de Wifi en el celular y escribir el mensaje y posteriormente enviarlo. Luego, puede restablecer el acceso a internet.



4. Desactive confirmación de lectura. Esto le sirve para leer un mensaje sin que su contacto se de cuenta, pues quizá todavía no pueda responder. En este caso vaya al menú, escoja la opción 'Ajustes', luego entre a 'Privacidad' y escoja la opción 'Confirmación de lectura' allí deberá desactivarlo y habrá culminado.



Esta es una forma para proteger su privacidad y, si usted quiere, pasar desapercibido.



(Vea: Truora lanzó un bot con tecnología de ChatGPT).



PORTAFOLIO