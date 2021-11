Conozca como saber si están espiando sus chats en WhatsApp Web

Archivo particular

WhatsApp es una de las plataforma de mensajería instantánea más usada en el mundo y cuenta con una versión web, es decir, que puede usarla en un computador.



Durante este 2021, la app ha implementado una serie de funcionalidades para su versión web, como la edición de imágenes antes de compartirlas y la de multidispositivo.

Esta última, le permite al usuario tener hasta cuatro dispositivos distintos conectados a una misma cuenta e, incluso, acceder a los mensajes desde un computador a pesar de que el teléfono principal esté desconectado.



Con esta alternativa puede suceder que algunos usuarios dejen olvidado en qué dispositivo tienen sus cuenta habilitada y hayan dejado la sesión iniciada. Si ese es su caso, le contamos cómo puede revisar en qué equipos está abierto su perfil de WhatsApp y conocer cuál es la última fecha en la que la cuenta estuvo activa.



Para ello debe dirigirse a la aplicación de WhatsApp en el teléfono móvil desde el que está habilitada la cuenta. Una vez ahí, seleccione la opción 'Configuración' o 'Ajustes', dependiendo del sistema operativo que use.



Posteriormente hay que acceder al botón ‘Dispositivos vinculados’. Ahí se encontrará la lista de equipos en los que la cuenta tiene la sesión abierta. La persona podrá determinar el tipo de navegador y el sistema operativo usados en el equipo, así como la última hora en la que estuvo activa y la ciudad.



En este apartado, el usuario podrá también cerrar sesión en el dispositivo que considere.



TECNÓSFERA - EL TIEMPO