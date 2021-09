Así funciona Wynwood House, otra plataforma para estadías cortas

Archivo particular

Wynwood House empieza la expansión en el país por Bogotá. Es una plataforma inmobiliaria que gestiona la renta de apartamentos para estadías cortas con una estandarización de los espacios. La idea es crear una marca en la región, dice su CEO, Ignacio Masías.



¿Qué hace Wynwood House?



Justo estamos cumpliendo dos años este mes. Nacimos entre Lima y Bogotá. Vimos que había un desbalance, entre los apartamentos alquilados por Airbnb y los hoteles tradicionales. El viajero moderno ve el hotel tradicional como una opción demasiado costosa y anticuada. Y, por otro lado, los apartamentos Airbnb funcionan bien, pero a veces la realidad no coincide con lo que se tiene en la mente.



¿Cuál es la propuesta?



Creamos un punto medio y ofrecemos apartamentos equipados para estadía de corto y de mediano plazo, de una noche hasta seis meses. Cada apartamento tiene un diseño único. Tenemos departamentos sueltos alrededor de las mejores zonas de Lima y Bogotá. Seguirá México. La idea es crear una marca regional. Al final tenemos clientes repetidos.



¿Cuáles son los clientes repetidos?



Para nosotros el segmento corporativo es muy importante. Hemos hecho muy buenas alianzas corporativas y tenemos clientes de multinacionales y de embajadas que se quedan con nosotros. A veces los ejecutivos cambian pero la empresa nos manda gente. Es algo que queremos seguir potenciando, abriendo en ciudades nuevas.



¿Operan por plataforma?



Más el 30 % de nuestras reservas entre Perú y Colombia son directas por nuestra página Web de gente que nos conoce y quiere encontrar la experiencia de Wynwood House y el resto está distribuido entre las plataformas digitales como Airbnb, Expedia, Booking o TripAdvisor. Entonces tratamos de maximizar la presencia ‘online’ para mantener una ocupación alta. Ha sido del 80 % todo el año.



¿Median entre dueños de apartamentos y clientes?



Nos encargamos del 100 % de la operación, seleccionamos las zonas en donde nos interesa estar. Hacemos contratos variables con los propietarios.



¿Cómo es la rentabilidad?



Estamos sacando aproximadamente un 30% por encima de la renta tradicional por alquiler de un año. Y en el contacto con el cliente nos encargamos de toda la comunicación, del check in, del mantenimiento 24/7. También nos diferencia la calidad y el diseño, y decimos cómo tiene que estar amoblado para que entre a nuestra operación. Nos encargamos de la remodelación y le financiamos esa inversión al propietario a una tasa de 0% de interés.



¿Tienen más relación con el dueño del inmueble?



Sí, totalmente, tomamos control del apartamento y la idea es que el propietario nos entregue las llaves para encargarnos de remodelarlo y operarlo para que reciba una renta neta atractiva.



¿Ofrecen otros servicios?



Sí, como adicionales, propios de un hotel de lujo pero el cliente decide si los toma. Por ejemplo, está el transporte al aeropuerto, la elección de qué es importante que esté en el refrigerador cuando llegue al apartamento y la limpieza.

Ignacio Masías, CEO de Wynwood House.

¿Cómo manejan el hecho de que propiedades horizontales no permiten este tipo de hospedaje?



Pasa en la región y, probablemente, en el mundo, Seleccionamos muy bien a dónde entramos y por eso hicimos una alianza con la constructora Kubik Lab, porque los edificios que construyen están pensados para alquiler de corto y mediano plazo. Nos enfocamos en edificios donde no solo está permitido, sino que es bienvenido este uso.



¿Cómo operan hoy?



Tenemos más de 60 apartamentos activos en Bogotá y más de 120 en Lima. En Bogotá estamos en la zona del Parque El Virrey y El Parque de la 93.



¿Qué expectativas tienen?



Estamos apostándole mucho el crecimiento en Colombia y crecemos casi a la par que en Perú. Queremos cerrar el año con más de 120 apartamentos en Bogotá y el próximo año estamos ya viendo para abrir Medellín y Cartagena. No trabajamos solamente con Kubik Lab, estamos abiertos a trabajar con diferentes empresas y personas que han comprado apartamentos y quieren maximizar su retorno. La clave es la ubicación y luego seguiría la adecuación.



¿Van por el segmento alto del mercado?



Es mucho más barato porque se paga menos que un hotel y ofrecemos más.

Nuestros precios van desde 50 a 250 dólares la noche. Un apartamento de dos dormitorios, por ejemplo, para una familia, puede costar 80 dólares la noche que es mucho más económico que tener que sacar dos cuartos en un hotel que conserve el mismo estándar de calidad. Las propiedades van desde 30 hasta 250 metros cuadrados.



