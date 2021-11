Inseguridad preocupante

Est miércoles, el Dane publicó los resultados de la más reciente Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) que confirmaron la creciente preocupación de la opinión pública sobre la inseguridad urbana. En 2020, alrededor de tres millones de personas mayores de 15 años afirmaron haber sido víctimas de delitos como hurtos, extorsiones y riñas. Si se añaden los “incidentes de seguridad digital”, la tasa de victimización alcanza el 8,7 por ciento de la población colombiana mayor de 15 años.



Bogotá, por ejemplo, reporta para el año pasado la segunda tasa de victimización urbana más alta del país con 12,2 por ciento, después de Pasto. En materia de percepción de inseguridad, entre los meses de junio y agosto de 2021, la capital de la República también lidera con 77,8 por ciento, seguida de Cúcuta (73,5 por ciento) y Cartagena ( 72,2 por ciento). Estos guarismos ratifican que la problemática de la delincuencia en las grandes capitales no es un tema menor y está deteriorando la calidad de vida en esas ciudades.



No causa sorpresa que en las más recientes mediciones de la encuesta Invamer la inseguridad sea la problemática con mayor crecimiento. Mientras en febrero pasado solo el 7 por ciento de los colombianos afirmaba que la inseguridad era el “principal problema de Colombia en estos momentos”, en octubre el indicador ya había subido al 18 por ciento. Más que percepción, los actos delincuenciales en las ciudades están no solo aumentando en intensidad sino también en la violencia asociada.



La inseguridad urbana está ganando protagonismo en las preocupaciones y angustias ciudadanas ya en la antesala del arranque de la campaña electoral del 2022. Los resultados de esta encuesta del Dane reflejan tanto la magnitud de la preocupación como los altos niveles de miedo y zozobra de millones de personas en las calles de sus ciudades.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda