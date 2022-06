15% de adultos hizo por primera vez pagos digitales en pandemia

Colombia fue uno de los países de América Latina que más aumentó la bancarización de adultos por efectos de la pandemia de la covid-19 y las estrategias implementadas para la entrega de subsidios a la población fuera del sistema.

Así lo señaló este miércoles el Banco Mundial en su nuevo informe de Global Findex 2021, que se entrega cada tres años. Para esta edición, la entidad señaló que Colombia cuenta con el 60% de su población bancarizada, una cifra que ha ido en crecimiento desde las entregas de 2014 (39%) y 2017 (46%).



En el caso del país, para la edición de 2021, el 38% de esta población bancarizada solo tiene una cuenta en una institución bancaria; el 18% tiene una cuenta de institución financiera y una móvil, mientras el 4% solo tiene una cuenta móvil.



En 2017, el porcentaje de población con solo una cuenta bancaria era del 41%; mientras el 4% tenía una cuenta de institución y móvil y el 1% poseía solo una móvil.



Un aspecto positivo que registró el país, es que según el Banco Mundial, alrededor del 15% de los adultos utilizaron un pago digital de sus servicios públicos por primera vez en el marco de la pandemia.



El organismo mundial también resalta que en países como Colombia, una buena parte de los pagos de subsidios que entregó el gobierno para enfrentar la pandemia están canalizados a través de una cuenta bancaria.



A pesar del crecimiento de la bancarización adulta, en 2021 se amplió la brecha entre el número de mujeres y hombres que poseen una cuenta bancaria.



De acuerdo con los datos de la entidad económica, el 64% de la titularidad de las cuentas le corresponde a los hombres, mientras el 56% para las mujeres. Esto representa una brecha creciente de género de 8 puntos porcentuales para la entrega de 2021.



Para la edición de 2017 la brecha de género era de 7 puntos porcentuales, entre el 50% de los hombres y el 43% de las mujeres. Para el informe del 2014 había un margen de 10 puntos porcentuales entre el 44,4% masculino y el 34% femenino.



En el ranking de países de América Latina y el Caribe que elaboró el Banco Mundial en su informe, Colombia se ubica entre los países con una tasa promedio de bancarización, por delante de Paraguay (54%), Perú (57%), República Dominicana (51%), Honduras (38%), El Salvador (36%) y Nicaragua (26%).



Este listado lo encabezan Chile (87%), Brasil (84%), Venezuela (84%), Uruguay (74%); Jamaica (73%) y Argentina (72%). En un rango medio están Bolivia (69%); Costa Rica (64%) y Ecuador (64%).



Al hablar de la región, el Banco Mundial destaca que América Latina y el Caribe registraron un aumento de 18 puntos porcentuales en la tenencia de cuentas bancarias desde el 2017, siendo el mayor aumento de todas las regiones en desarrollo, llevándolo a que el 73% de la población adulta posea una cuenta.



Los pagos digitales también fueron de una importancia clave, dado que el 40% de los adultos realizaron pagos digitales a comercios minoristas, incluido el 14% de adultos que realizaron dichas operaciones por primera vez durante la pandemia.



Los retos para crecer



En el informe, el Banco Mundial dibuja una serie de retos globales, que aplican para Colombia y los cuales frenan el avance de la bancarización.



Entre los desafíos que señala el organismo para el país está la desconfianza en el sistema financiero. Al menos 1 de cada 3 adultos no bancarizados citaron esta desconfianza como barrera para crear su propia cuenta.



Asimismo, otra dificultad detectada para el caso colombiano fue la alta documentación como requisito para abrir una cuenta bancaria. El 43% de los adultos no bancarizados en Colombia citaron esta dificultad.



Otro de los retos que señalaron los adultos no bancarizados del país es que tener una cuenta bancaria es “muy costoso”, al igual que se teme en Brasil.



ROBERTO CASAS LUGO