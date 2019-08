¿A qué se enfrenta Reino Unido en un Brexit duro?

Un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre podría causar escasez de alimentos, combustible y medicamentos, según evaluaciones del Gobierno británico filtradas a la prensa, pese a que el primer ministro Boris Johnson aceleró los preparativos en las últimas semana.



Johnson ordenó a sus ministros preparar planes de contingencia tras llegar al poder el 24 de julio, prometiendo “toda la financiación necesaria” además de los US$5.100 millones de dólares) ya asignados.



Sin embargo, un análisis del impacto potencial de un Brexit sin acuerdo que se filtró al Sunday Times provocó preocupación.



El primero de los problemas sería que Reino Unido se enfrentaría a una penuria de comida, gasolina y fármacos, a atascos en los puertos y al retorno de una frontera física en la isla de Irlanda, según el informe.



Con el nombre de Operación ‘Yellowhammer’, el documento fue elaborado en secreto para prepararse a las consecuencias de un Brexit sin acuerdo. Según el diario, se refiere a las repercusiones “más probables” y no a los peores escenarios y hace patente la falta de preparación por parte de las empresas y los ciudadanos.



El Gobierno de Johnson afirmó que se trata de un informe antiguo y acusó a exministros proeuropeos de haberlo filtrado para provocar miedo.



MAYORES GASTOS



Una de las primeras consecuencias visibles para los británicos y europeos afectaría a la itinerancia, es decir la posibilidad de usar la red de un operador de telefonía móvil en el extranjero. El servicio, actualmente gratuito dentro de la UE, dejaría de serlo.



Algo similar ocurriría con las tarjetas de crédito y débito, que sufrirían gastos adicionales, mientras que las gestiones bancarias serían “más lentas”. En la UE, los clientes de bancos de inversión basados en Reino Unido ya no podrían utilizar sus servicios financieros.



En el sector de bienes, muchas empresas siguen bajo la amenaza, ya que la proximidad de la Navidad dificulta hacer acopio de existencias, advirtió la asociación empresarial CBI.

En los servicios, británicos y europeos negociaron acuerdos paliativos que incluyen un acuerdo de un año para proteger el mercado de derivados financieros de Londres. Según CBI, unos 3.000 abogados se registraron en Irlanda para poder seguir ejerciendo su profesión en la UE.



TRANSPORTE



La UE acordó ampliar el derecho automático de las compañías aéreas a operar vuelos hacia y desde los otros 27 países del bloque, pero sólo hasta marzo de 2020. El servicio ferroviario bajo el Canal de la Mancha (Eurostar) también podrá seguir funcionando sin cambios durante tres meses.



Por el lado de los trámites, estos pueden dispararse a un nivel de pesadilla. Las empresas británicas que hacen negocios con Europa tendrían que llenar montañas de declaraciones de aduanas.



Asimismo, los turistas que quieran alquilar un vehículo podrían necesitar un permiso de conducir internacional porque los suyos no serían válidos en el continente y hasta las mascotas necesitarían nuevos papeles para viajar tras perder sus pasaportes europeos.



MEDICAMENTOS



La situación podría ser más preocupante para las personas que dependen de un tratamiento médico: las autoridades pidieron a las empresas farmacéuticas que hagan reservas adicionales para seis semanas además de las de tres meses que ya tienen establecidos. Esto debería permitir cubrir interrupciones de corto plazo por el bloqueo de las aduanas.



Igualmente, Reino Unido ya no podría acceder a los bancos de esperma europeos. Los establecimientos británicos deberán desarrollar nuevos acuerdos y podrían tener que recurrir a las importaciones de terceros países.



Por último, el estatus de muchos productos de exportación británicos, desde el whisky escocés hasta el queso de Stilton, quedaría en el aire porque perderían sus ‘denominación de origen protegida’ (DOP) en Europa.



Londres/AFP