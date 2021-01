Abren nueva investigación antimonopolio contra Google

La autoridad reguladora del Reino Unido está investigando si una iniciativa de privacidad de Google afectará la capacidad de las editoriales para generar ingresos, en la primera gran investigación antimonopolio posterior al brexit.



La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en ingles) informó que revisará la iniciativa de Google para limitar las formas en que se recopilan los datos publicitarios porque la medida podría "socavar la competencia en la publicidad digital, fortaleciendo el poder de mercado de Google".

La investigación británica se suma a los problemas legales que enfrenta Google en todo el mundo. La compañía con sede en Mountain View, California, enfrenta demandas del Departamento de Justicia de Estados Unidos y múltiples estados sobre presuntas practicas anticompetitivas.



La medida se produce en momentos en que la CMA se prepara para lanzar un nuevo organismo regulador digital en los próximos meses. La nueva investigación se centra en la decisión de Google de restringir las cookies que ayudan a los anunciantes a monitorear los hábitos de navegación de los clientes y a identificar la efectividad de distintos anuncios.



Google Chrome es el navegador web dominante y los cambios serán seguidos por productos rivales basados en la tecnología de Google, como Edge de Microsoft Corp. Google, filial de Alphabet Inc., dijo que trabajara con la CMA a medida que desarrolla "nuevas propuestas para respaldar una web saludable y con publicidad sin cookies de terceros".



Editores y empresas de tecnología publicitaria se quejaron en noviembre de que los cambios de privacidad limitaran la capacidad de los miembros para recopilar información sobre los usuarios de la web, lo que los ayuda a ofrecer publicidad más valiosa.



Las compañías de medios más pequeñas corren el riesgo de perder hasta 75% de sus ingresos, dijeron. Los denunciantes, conocidos como "Marketers for an Open Web", dijeron que la investigación del Reino Unido es "vital para el futuro de todas las empresas en línea, incluidas editoriales, empresas de tecnología y anunciantes".



Bloomberg