Acción de Tesla se desploma en Wall Street

La acción de Tesla se derrumba este martes en la bolsa de Nueva York, a las 12: 55 de la tarde hora de Bogotá, el título bajaba 16,57% a 348,55 dólares, una pérdida de 70,5 dólares.



La razón es que el titulo del fabricante de vehículos eléctricos no fuera integrado al prestigioso índice S&P 500 el viernes. Tesla sufría además el golpe del anuncio de una toma de participación de GM en el fabricante de camiones eléctricos Nikola. El precio de las acciones de Tesla subió 74% el mes pasado en previsión de que se incluiría en el indice S&P.



En lugar de incluir a la empresa de Elon Musk, el S&P Dow Jones Índices dijo el 4 de septiembre después del cierre del mercado que agregaría a la minorista en línea Etsy Inc., al fabricante de chips Teradyne Inc. y al proveedor de tecnología médica Catalent Inc.



El fabricante de vehículos eléctricos ha dicho que utilizará los 5.000 millones de dólares para fortalecer su balance y para fines corporativos generales. Cuando anunció la emisión el 1 de septiembre, Tesla dijo que vendería las acciones "de forma ocasional" a través de un acuerdo con varios bancos. El fabricante de automóviles tiene nuevas fábricas en Alemania y Austin, Texas, luego de la reciente finalización de una planta en Shanghái.



Es un momento crucial para el fabricante, que se enfrenta a una mayor competencia tanto de los fabricantes de automóviles establecidos como de las nuevas empresas que aspiran a reducir su liderazgo en ventas de vehículos eléctricos.





Con Agencias