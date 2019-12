Acreedores de Buenos Aires crean grupo ante advertencia de crisis

Los tenedores de bonos emitidos por la provincia argentina de Buenos Aires han formado un grupo de negociación después de que el nuevo gobernador indicara que los funcionarios no podrán cumplir con todas sus obligaciones durante el próximo mes.



El comité está bajo la dirección de Greylock Capital Management, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas.



(Los temas clave en el discurso del nuevo presidente de Argentina).

Contrató a Mens Sana Advisors y BroadSpan Capital como asesores financieros, según una declaración, que no identificó a un acreedor principal.



El grupo busca conversaciones "oportunas" con la provincia para garantizar que los intereses de los bonistas y otras partes interesadas clave sean "considerados y protegidos".



La provincia se enfrenta a US$571 millones en pagos a bonistas en enero, y es poco probable que pueda obtener el efectivo tras una fuerte devaluación de la moneda y una severa recesión económica.



El gobernador Axel Kicillof advirtió el 11 de diciembre que no tiene suficiente dinero para pagar obligaciones de deuda y los salarios de funcionarios estatales durante el próximo mes, comentarios que confirmaron los peores temores de los acreedores, que se preparan para una reestructuración.



El grupo de acreedores, que espera trabajar con el ministro provincial de Economía, Pablo Lopez, no tiene un representante local con sede en Buenos Aires, según la persona familiarizada con el asunto.



Bloomberg