Chile no se salva de recesión: actividad cayó 1 % en diciembre y PIB de 2023 retrocedió

La economía chilena registró una caída del 1 % en diciembre pasado comparado con el mismo mes de 2022, informó este jueves el Banco Central del mayor productor de cobre del mundo.



El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que reúne el 90 % de los bienes y servicios del país y se considera una estimación adelantada del producto interior bruto ( PIB), registró un retroceso que sorprendió a los mercados, que esperaban un mejor desempeño en el último mes del año.



"Esta sorpresa negativa, producto de la caída de la actividad en varios de los sectores productivos, está lejos de lo que deseamos, pero no cambia la lectura de lo que ha sido el cuarto trimestre del 2023 y el conjunto del año", dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.



El 2023, añadió Marcel, "fue un año en el que la economía tuvo un ajuste muy profundo, que permitió reducir drásticamente la inflación, pero que no se tradujo en una recesión y, menos todavía, en una recesión seria como la que se anticipó". Con el retroceso de diciembre, se calcula que el PIB chileno habría cerrado 2023 con una caída del 0, 2 %.



Tanto el Gobierno como distintos organismos internacionales esperaban un crecimiento nulo.



En un comunicado, el emisor chileno explicó que la caída del Imacec en diciembre se explica por la producción de bienes y el comercio, que retrocedieron un 3, 2 % en diciembre y un 3,8 %, respectivamente.



Por su parte, los servicios aumentaron 1,8 % en términos anuales, debido principalmente al transporte, apuntó el organismo.



"El Imacec no minero presentó una contracción de 0,5 % en doce meses, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5 % respecto del mes anterior", añadió el banco.



Peso chileno FOTO: iStock

Chile se recuperó más rápido de lo esperado tras la pandemia, con un aumento histórico del PIB del 11,7 % en 2021, pero en 2022 se comenzó a ralentizar y cerró con un crecimiento del 2,4 %.



Con la inflación contenida, que cerró 2023 en el 3,9 %, y un agresivo recorte de los tipos de interés en marcha, que pasaron de llegar a su máximo histórico de 11,25 % por los efectos de la pandemia al 7,25 % actual, el gran reto de Chile para 2024 es volver a crecer.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el PIB chileno se expandirá este año un 1,8 %, un pronóstico similar al del Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que el Gobierno chileno es un poco más optimista y proyecta una expansión de hasta el 2,5 %.



EFE