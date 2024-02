Ceremonia de despedida a Sebastián Piñera: los líderes mundiales que darán discursos

Expresidentes y políticos de Chile, de izquierda a derecha, así como familiares y seguidores despiden este viernes al exmandatario Sebastián Piñera, fallecido el martes cuando piloteaba su helicóptero en el sur del país.



El gabinete completo del presidente izquierdista Gabriel Boric, así como la viuda de Piñera, Cecilia Morel, junto a sus cuatro hijos, llegaron a la sede del exCongreso en el centro de Santiago para una ceremonia en el último de los tres días de duelo decretados por el gobierno.



Durante la ceremonia habrá discursos de los expresidentes demócrata, cristiano Eduardo Frei (1994-2000), y socialista Michelle Bachellet (2006–10; 2014–18). El también expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) no asistirá tras retirarse hace una semana de la vida pública.



"Todavía no alcanzo a hacer muchas reflexiones porque el impacto es muy fuerte (...) pero ha sido muy emocionante ver a todas las personas desde todos los lugares de Chile", dijo Cecilia Morel.



"También agradezco al Gobierno, al Presidente Boric, que nos recibió con mucho cariño y ha dispuesto este funeral de Estado", destacó.



Las palabras de Morel se dieron en momentos que líderes de la derecha han reprochado la "oposición dura e injusta" que encarnó el ahora mandatario Boric y miembros de su Gobierno cuando lideraron la oposición a Piñera durante la crisis social de octubre 2019 y luego en la pandemia que golpeó al país en su economía.

Sebastián Piñera AFP

"Es muy impactante su muerte, tenía todavía todo el potencial para volver a ser Presidente después de este periodo que los chilenos están probando con la izquierda", dijo a la AFP Nancy Garrido, administradora de 45 años, sujetando una foto con la imagen presidencial de Piñera, como otras miles de personas que hicieron fila en el funeral público desde el miércoles.



Piñera murió el martes en la tarde por "asfixia por sumersión" en Lago Ranco, donde se estrelló el helicóptero, dijo la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, en la ciudad de Valdivia, 850 km al sur de Santiago y a unos 70 km del lugar del accidente.



Piñera piloteaba su helicóptero junto a tres personas, entre ellas su hermana, que resultaron ilesas.



El empresario era, a sus 74 años, uno de los hombres más ricos de Chile, reconocido por haber llegado al poder en 2010 como el primer político de derecha electo democráticamente después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



El presidente que gobernó dos veces, en 2010-2014 y 2018-2022, fue elogiado por seguidores y rivales políticos por su capacidad de diálogo y compromiso con una democracia liberal.



Pero también se han recordado varios casos de conflicto de interés donde estuvo involucrado Piñera, que con una fortuna estimada en más de 2.400 millones de dólares figura entre las más importantes de Chile y la región.



La publicación de los Papeles de Pandora, sobre la venta de la Minera Dominga en 2010 por parte de una empresa de sus hijos, empañaron aún más su imagen en 2021.



