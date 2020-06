Aerolíneas: se empiezan a ver señales de despegue

La industria aérea fue una de las que primero sintió el impacto de la llegada de la pandemia por la prohibición de los vuelos a nivel mundial. Además, se estima que podría ser uno de los sectores que tardará más en recuperar la normalidad. No obstante, este negocio empieza a ver las primeras señales de mejora.



Según las cifras que presentó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) la semana pasada, entre los pasados 21 de abril y 27 de mayo, se incrementó un 30% la demanda de vuelos respecto a los datos anteriores, especialmente en trayectos nacionales ante las distintas reaperturas de los aeropuertos en varios países del mundo.



De acuerdo con la institución, pese a que esto supera una cifra pequeña frente a los niveles de 2019, muestra que la crisis y la caída del sector tocó fondo.



No obstante, estos datos, junto con otras buenas perspectivas para el sector ante la flexibilización de los aislamientos en Europa y Estados Unidos, provocaron otra ayuda para las aerolíneas: la semana pasada se dispararon las acciones en bolsa de muchas de ellas.



Y estos repuntes se vieron prácticamente en todo el mundo. En Europa, más avanzado en las aperturas, KLM-Air France tuvo un alza tan solo el viernes de 12,48%, mientras que IAG (Iberia y British Airways) subió 13,64%. Su par alemana, Lufthansa tubo un ascenso de 6,29%.



Y aunque el mayor incremento se dio el pasado viernes, toda la semana fue muy positiva para las acciones de las aerolíneas. Por poner ejemplos ya mencionados, los títulos de IAG tuvieron un alza de 43,3% entre el lunes y el viernes, mientras que para KLM-AirFrance fue de 37%.



En Estados Unidos se repite la tendencia. United terminó el viernes con un alza de 8,45%, mientras que la mejora en la semana superó el 51%.



Y lo mismo ocurre con las otras dos principales aerolíneas del país. American Airlines subió 11,18%, mientras que Delta lo hizo en 5,5%, tras acumular un repunte de 35,5% en los días previos. El valor de Spirit aumentó 7,61%.



Latinoamérica tampoco fue una excepción a estas cifras. Por ejemplo, la aerolínea brasileña Gol presentó un avance el viernes de 14,03%, por lo que logró completar la semana pasada con un alza de 71,8%.



Las acciones de Latam en la Bolsa de Nueva York tuvieron un repunte de 8,76%, mientras que Aeroméxico lo hizo en 1,99%.



All Nippon Airways, por poner un ejemplo de Asia, subió el viernes un 7,06%.

“En la medida que ha habido mayor optimismo por la reapertura en las economías desarrolladas y hay datos mejores, esto genera optimismo en el mercado. A esto hay que sumar que muchas de estas empresas, como en Europa y Estados Unidos, han recibido planes de salvamento y otras ayudas”, explica Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital.



El experto en bolsa, Julián Villamizar, apunta también que “todavía se ve volatilidad, aunque es probable que veamos más repuntes a medida que se reabren los mercados y los países”.



No obstante, pese a estos aumentos, hay que dejar claro que los precios de las acciones de las aerolíneas están muy por debajo de los precios anteriores a la pandemia. Los títulos de IAG aún presentan un descenso de 48,5% frente al nivel de enero, mientras que la caída que acumula Delta en 2020 es de 42,1%, United -52,7% y Latam -79, 8%.



Cabe recordar que Avianca suspendió la cotización de su acción en el Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia.