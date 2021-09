Régimen talibán afirma que ya controla todo Afganistán

El régimen talibán aseguró que no tolerará levantamientos armados.

Los talibanes aseguraron, este lunes, que controlan todo Afganistán, tras afirmar haber capturado el valle de Panshir, desde donde el jefe de la resistencia local, Ahmad Masud, llamó a "levantarse" contra el nuevo régimen.



Tras su fulminante victoria sobre las tropas gubernamentales en agosto y la retirada de Estados Unidos hace una semana, tras 20 años de guerra, los talibanes buscaban sofocar la resistencia parapetada en el montañoso valle del Panshir, cercano a Kabul.



"Con esta victoria, nuestro país salió por completo de la ciénaga de la guerra. La gente vivirá ahora en libertad, paz y prosperidad", afirmó el principal portavoz del movimiento islamista, Zabihullah Mujahid, en un comunicado.



Histórico bastión antitalibán, el valle de Panshir, famoso a finales de los años 1980 gracias al legendario comandante Ahmed Shá Masud, antes de su asesinato por al Qaeda en 2001, alberga al Frente Nacional de Resistencia (FNR).



El jefe de esa fuerza, Ahmad Masud, hijo del comandante Masud, respondió a los talibanes llamando a "levantarse por la dignidad, la libertad y la prosperidad" de Afganistán.



El FNR afirma retener "posiciones estratégicas" en la zona y "continuar" con su lucha.



De su lado, y en una rueda de prensa en Kabul, el vocero de los talibanes advirtió ante nuevos intentos de insurgencia y llamó a los antiguos efectivos de las fuerzas armadas a integrarse en las tropas de su régimen.

Miembros del FNR. EFE

"El Emirato Islámico es muy sensible ante las insurgencias. Cualquiera que intente iniciar una insurgencia será atacado con firmeza. No permitiremos otra", advirtió.



Imágenes publicadas en redes sociales mostraban a los talibanes en las oficinas del gobernador de la provincia de Panshir y banderas del movimiento islamista ondeando por todos lados.



Tras la caída de Kabul, el 15 de agosto, las fuerzas contrarias a las nuevas autoridades formaron el FNR en Panshir, una región que no había caído ni durante la ocupación soviética ni en el primer gobierno talibán (1996-2001).



En la noche del domingo al lunes, el FNR había reconocido fuertes bajas en combates durante el fin de semana y pidió un alto al fuego.



Irán, con una amplia frontera con Afganistán, condenó "firmemente" este lunes la ofensiva talibán contra el valle de Panshir, tras semanas en las que había evitado condenar las acciones de las nuevas autoridades afganas.



SEGREGACIÓN POR SEXO EN CLASE



Los talibanes todavía trabajan en la confección de su gobierno, tres semanas después de entrar a Kabul. Su anuncio estaba previsto el pasado fin de semana, pero se hace esperar.



Mujahid explicó este lunes que la formación de un gobierno "interino" se anunciará "en los próximos días", una vez se resuelvan algunas "cuestiones técnicas".



En repetidas ocasiones prometieron un ejecutivo más inclusivo y representativo de la variedad étnica que durante su primer régimen, basado en una interpretación ultrarrigorista de la ley islámica.



Pero la inclusión de mujeres es altamente improbable.

Las mujeres en Afganistán siguen pasándola mal. EFE

Durante el primer mandato talibán, sus derechos fueron severamente laminados, sin posibilidad de estudiar ni trabajar ni salir a la calle solas.



Ahora, el responsable de educación talibán afirmó, el domingo, que les permitirán ir a la universidad si las clases están segregadas por sexos o separadas por una cortina.



Las estudiantes también deberán vestir abaya negra (un largo velo que cubre todo el cuerpo) y un nicab que tape el rostro, pero no será necesario burka, que solo tiene una red a la altura de los ojos.



La asunción del poder lleva aparejada múltiples desafíos para los talibanes, incluyendo las necesidades humanitarias de gran parte de la población que requerirán asistencia internacional.



El enviado humanitario de Naciones Unidas, Martin Griffiths, llegó a Kabul para reunirse con el comando talibán, quien prometió ayudar.



"Las autoridades aseguraron que la seguridad del personal humanitario y el acceso humanitario a las personas necesitadas estarán garantizados, y que los trabajadores humanitarios (tanto hombres como mujeres) tendrán garantizada libertad de movimiento", dijo en un comunicado el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.



AFP