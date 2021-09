Régimen talibán anunció miembros de su gobierno interino de Afganistán

Los talibanes revelaron este martes los miembros clave del nuevo gobierno interino de Afganistán, en el que no habrá mujeres y cuyos miembros pertenecen todos a la formación islamista, a pesar de la promesa de un nuevo gobierno "inclusivo".



El mulá Hassan Akhund se convierte en el nuevo presidente, con el mulá Abdul Ghani Baradar como su mano derecha y jefe del Gabinete de ministros, reveló el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, en una rueda de prensa en Kabul.



Aunque Akhund es miembro de la cúpula dirigente de los talibanes desde hace dos décadas y uno de sus fundadores, el líder del gobierno interino, aunque muy respetado en la formación, es menos conocido que el resto de los ministros anunciados.



Es el caso de Baradar, de 53 años, el cofundador de la milicia talibán y al que durante años se consideró la mano derecha del mulá Omar, el líder fundador del movimiento insurgente.



Baradar había sonado con fuerza como presidente de Afganistán.



El nuevo ministro de Interior afgano será Sirajuddin Haqqani, de 48 años, el jefe de una de las agrupaciones insurgentes más temidas en Afganistán: la red Haqqani, fundada por su padre, Jalaluddin Haqqani, para luchar contra la invasión soviética en la década de 1980.



Mujahid anunció igualmente que Mullah Yaqoob, hijo del fundador del movimiento insurgente y actualmente jefe militar del grupo, se convierte en el ministro de Defensa interino.



La veintena de ministros anunciados por el portavoz de los talibanes pertenecen a la jerarquía de la formación insurgente y todos son mulás o figuras religiosas, mientras que en la lista no aparece ninguna mujer ni personas externas, a pesar de que los talibanes habían prometido un gobierno "inclusivo" con miembros ajenos a la formación para representar a toda la sociedad afgana.



El principal portavoz de la formación insurgente no dio detalles tampoco sobre cuál será el papel del líder supremo de los talibanes desde 2016, el mulá Hibatullah Akhundzada, quien es considerado, aunque aún no de manera oficial, el nuevo jefe supremo espiritual de Afganistán.



Mujahid aclaró que se trata de un "gobierno interino", aunque los talibanes han dado pocas pistas sobre el futuro proceso político en Afganistán.



Los talibanes tomaron el control de casi todo Afganistán con la conquista de Kabul el pasado 15 de agosto, al término de una rápida ofensiva durante la retirada final de las tropas estadounidenses y de la OTAN.



Los insurgentes anunciaron, este lunes, la conquista de la provincia norteña de Panjshir, el último bastión opositor en el país, aunque el Frente Nacional de Resistencia (NRF) ha afirmado que sigue presente en la región.



El anuncio de los talibanes llega el mismo día en que cientos de afganos, muchos de ellos mujeres, se manifestaron en varias localidades de Afganistán para mostrar su apoyo a la resistencia contra los talibanes y para criticar la supuesta ayuda militar de Pakistán a la formación islamista.



Las protestas se saldaron con detenciones de manifestantes y periodistas y denuncias de agresiones por parte de los insurgentes.



EFE